La quinta edición de FRISO, feria editorial, llegará el 26 y 27 de septiembre a la Casa del Lago UNAM, donde reunirá a 50 proyectos editoriales independientes bajo el tema “NUEVAS PRÁCTICAS”.

El encuentro busca mostrar propuestas gráficas y literarias que se desarrollan fuera del mercado tradicional, con la participación de editoriales y proyectos dedicados a los fanzines, libros de artista, cómics, arte gráfico y distintas formas de publicación.

Durante el fin de semana, las personas asistentes podrán conversar directamente con quienes crean y editan las publicaciones, además de conocer las historias y procesos detrás de sus obras.

FRISO plantea este espacio como un punto de encuentro entre autores, artistas, editores y lectores, con el propósito de generar comunidad y explorar otras formas de producción, distribución y participación alrededor del mundo editorial.

FRISO reúne a 50 editoriales independientes. (cortesía)

FRISO ofrecerá talleres gratuitos y actividades artísticas

Como parte de la programación de esta quinta edición se realizarán seis talleres gratuitos y abiertos a todo público, enfocados en técnicas vinculadas con la impresión, tipografía, encuadernación, diseño y fabricación de publicaciones.

El programa también contempla cuatro performances y lecturas performáticas, entre ellas la participación del dúo brasileño Fábrica de Pedras, además de cinco presentaciones de diferentes proyectos editoriales.

La programación incluirá el concierto “Paisaje ritual”, del colectivo Duo, así como la instalación “Cohete-Limón”, un inflable escultórico habitable de la artista Iris Aík Alpizar, que estará ubicada en uno de los jardines de la Casa del Lago.

FRISO reúne a 50 editoriales independientes. (cortesía)

Los talleres y actividades buscan acercar al público a los procesos materiales de la edición y recuperar el interés por el papel y las técnicas de impresión como herramientas para la experimentación creativa.

“Nuevas Prácticas” explora otras formas de hacer libros

Bajo el concepto “NUEVAS PRÁCTICAS”, FRISO plantea una exploración de las posibilidades del trabajo editorial y de los mecanismos que intervienen en la creación de una publicación.

La feria propone experimentar con las fuentes, soportes, formas de impresión y encuadernación, así como con nuevos plegados y maneras de construir libros y otros objetos editoriales.

FRISO nació como un pequeño colectivo derivado de la antigua feria Rrrréplica, realizada en la Casa del Ahuizote y enfocada en el trabajo de editoriales risográficas.

A partir de esa experiencia, los organizadores plantean que la venta directa y el diálogo con el público son elementos centrales para la distribución de las editoriales independientes.

FRISO reúne a 50 editoriales independientes. (cortesía)

La quinta edición de FRISO se realizará el 26 y 27 de septiembre en la Casa del Lago UNAM, con la participación de 50 proyectos y una programación que combina publicaciones independientes, talleres, presentaciones, performances, instalación y música en vivo.