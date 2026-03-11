Las oportunidades de desarrollo escolar, alimentación, vivienda, atención a la salud física y mental, aunado a una vida digna en donde no sean violados los derechos humanos de los menores de edad tendrían que ser una prioridad para los gobiernos. 251 millones de niñas y niños no van a la escuela en todo el mundo. La cifra tan escalofriante que dio a conocer la UNICEF nos pone en reflexión.

Millones de niñas y niños viven en la marginación, no tienen la oportunidad de asistir a la escuela, lo que es indignante y totalmente reprobable hacia los gobiernos, los tienen condenados a la vulneración de sus derechos humanos.

Es fundamental abordar esta problemática, en el marco del Día Internacional de la Mujer, porque millones de menores de edad, no solo las niñas, también los niños crecerán con diversos problemas que podrían asentarse durante su desarrollo en la adolescencia, juventud y muy probablemente en su edad adulta.

El futuro de los niños está en manos del sector empresarial, los gobiernos, la academia y la sociedad en general para darles calidad de vida. Son las futuras generaciones. La niñez se ve obligada a dejar la escuela, no la abandonan por convicción.

Además, aún existe el matrimonio infantil, embarazos en niñas con hombres mayores de edad, muy probable producto de una violación. Ellas y sus hijos están condenados a vivir con violencia, en la pobreza, sin educación y con pocas oportunidades para su desarrollo.

“Los matrimonios infantiles en México son más frecuentes en las comunidades indígenas y rurales, que se rigen por usos y costumbres, donde se practican por motivos culturales, económicos o religiosos, lo que los hace un fenómeno normalizado”, (Gobierno de México, 2026).

La desigualdad de oportunidades para hombres y mujeres en México y en el mundo es como un cáncer difícil de erradicar. Existe y persiste, la historia nos recuerda que las mujeres han sido violentadas durante siglos.

En el país se observa la intención de avanzar en la equidad de género a nivel escolar, que podrá reflejarse a mediano y largo plazo, el pasado 25 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheimbaum Pardo anunció que se realizarán actividades en los 32 estados del país para fomentar la igualdad y el trato con respeto entre niños y niñas, los días 25 de cada mes.

En la CDMX la STyFE realizó la Conferencia “El juego empieza con derechos: Por un futbol femenil libre de violencia у discriminación”. Observamos mujeres comprometidas que trabajan para erradicar la violencia de género.

También en la marcha del pasado domingo 8 de marzo, mujeres comprometidas con erradicar la violencia gritábamos que Latinoamérica sea feminista. ¡Esas morras sí me representan!

La elaboración de políticas públicas por parte de los gobiernos con la participación de la ciudadanía es esencial en una democracia participativa, en donde las y los gobernantes están obligados a escuchar las demandas ciudadanas para dar pronta solución a las problemáticas de las personas, una solución verdadera y efectiva.

Políticas públicas transversales, elaboradas por expertos multidisciplinarios es algo que tiene que aplicarse a nivel nacional e internacional para trabajar en la prevención de los delitos y en el desarrollo sostenible.

¡Ya no queremos más madres buscadoras asesinadas o desaparecidas por buscar a sus hijas e hijos! ¡Ya no queremos que violen a las niñas y a los niños! ¡Ya no queremos vivir con miedo!