La Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli informó que la presencia de elementos de la Policía Municipal en un conjunto habitacional de la colonia Arcos del Alba no correspondió a un operativo, acto de vigilancia o revisión de un domicilio, sino al cumplimiento de una medida de protección vigente.

De acuerdo con la tarjeta informativa emitida el 14 de agosto, la medida fue solicitada a la Comisaría por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada y la Desaparición Cometida por Particulares.

Policía de Cuautitlán Izcalli aclara presencia de elementos en Arcos del Alba.

Policías acudieron al domicilio para realizar una visita de seguimiento

Como parte de la medida, la autoridad ministerial instruyó realizar visitas periódicas al domicilio señalado, llevar una bitácora con la fecha y hora de cada visita, recabar la firma de las personas beneficiarias y rendir informes sobre su cumplimiento.

El 14 de agosto, aproximadamente a las 20:30 horas, dos policías municipales acudieron al domicilio señalado por la autoridad ministerial. Al llegar al conjunto habitacional, se entrevistaron con una residente, le explicaron el motivo de su presencia y ésta les permitió el acceso a las áreas comunes y les indicó la ubicación del edificio correspondiente, una vez ahí, los elementos llamaron en distintas ocasiones para localizar a la persona beneficiaria de la medida. Al no obtener respuesta, se retiraron del lugar.

Policía de Cuautitlán Izcalli aclara presencia de elementos en Arcos del Alba. (cortesía)

Comisaría rechaza que hayan intentado ingresar al departamento

La Comisaría General de Seguridad Ciudadana rechazó categóricamente que los elementos hayan intentado ingresar al departamento, realizar una revisión o intervenir pertenencias personales.

La dependencia señaló que tampoco se trató de un operativo que requiriera el ingreso al domicilio, pues la presencia policial tuvo como única finalidad cumplir con la medida de protección solicitada por la Fiscalía.

Asimismo, explicó que las imágenes recabadas por los elementos forman parte del registro de su actuación y tienen como objetivo documentar el cumplimiento de la visita de seguimiento, no realizar una inspección del domicilio o de las pertenencias de alguna persona.

Policía de Cuautitlán Izcalli aclara presencia de elementos en Arcos del Alba.

Policía Municipal continuará con las medidas de protección

La Comisaría General de Seguridad Ciudadana señaló que comprende la preocupación que una situación de esta naturaleza puede generar y consideró importante aclarar los hechos con respeto hacia las personas involucradas.

Finalmente, indicó que las medidas de protección tienen como propósito salvaguardar la seguridad e integridad de sus beneficiarios, por lo que la Policía Municipal continuará cumpliéndolas con responsabilidad, respeto a la privacidad y apego a las instrucciones de la autoridad ministerial.