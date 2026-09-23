El presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano recibe nuevamente las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, estrategia del Gobierno del Estado de México que acerca trámites, servicios y orientación jurídica a las familias.

La jornada se realiza del 22 al 26 de septiembre en la Explanada Municipal, donde habitantes de la demarcación pueden atender distintos asuntos en un mismo espacio.

Durante estos días se ofrecen servicios del Registro Civil, asesoría y defensoría jurídica, trámites para la regularización de inmuebles y certeza patrimonial, así como orientación en asuntos familiares y atención a víctimas.

Cuautitlán Izcalli recibe Caravanas Itinerantes por la Justicia Social.

Más de 33 instituciones ofrecen trámites y servicios

Esta edición reúne a más de 33 instituciones estatales y federales, con más de 125 trámites y servicios disponibles.

Algunos de los servicios son gratuitos, mientras que otros cuentan con descuentos o costos preferenciales. Durante la jornada inaugural se entregaron actas de nacimiento y testamentos a beneficiarias y beneficiarios.

El presidente municipal, Daniel Serrano, destacó que la iniciativa impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez permite acercar las instituciones a la ciudadanía.

El presidente municipal señaló que facilitar un trámite puede ayudar a una familia a obtener un documento indispensable, proteger su patrimonio o encontrar orientación para resolver una situación jurídica.

En representación de la gobernadora, el subconsejero Jurídico y de Derechos Ciudadanos, Antony Addir Ortega Salazar, explicó que la distancia y la complejidad de los procedimientos no deben convertirse en obstáculos para ejercer un derecho.

También destacó la coordinación entre las instituciones participantes para brindar atención directamente a la ciudadanía.

Cuautitlán Izcalli recibe Caravanas Itinerantes por la Justicia Social.

Caravanas han atendido a miles de personas en Izcalli

En la jornada realizada en enero de 2025, las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social beneficiaron a 6 mil 300 personas, realizaron 17 mil 400 trámites y servicios y entregaron mil 89 testamentos gratuitos.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, posteriormente estos resultados colocaron a Cuautitlán Izcalli como referente estatal de atención dentro de este programa.

En esta edición también participa el Poder Judicial del Estado de México. Noé Eugenio Delgado Millán, juez Décimo Primero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Huixquilucan, destacó la incorporación de este órgano a las jornadas y la importancia de acercar sus servicios a las comunidades.

Las familias de Cuautitlán Izcalli podrán acudir a la Explanada Municipal hasta el sábado 26 de septiembre para conocer los servicios disponibles y realizar los trámites que requieran.