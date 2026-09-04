El locutor y guía espiritual conocido como Farath Coronel, fue localizado sin vida este viernes 4 de septiembre dentro de un inmueble ubicado en la colonia Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

De acuerdo con los reportes iniciales, Farath Coronel habría muerto a causa de lesiones producidas por arma de fuego. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el caso.

Farath Coronel era conocido por su trabajo como locutor, guía espiritual y estudioso del esoterismo. A lo largo de su trayectoria tuvo presencia en distintos espacios como en La KeBuena y la cadena Univisión.

Farath Coronel, locutor y guía espiritual, es localizado muerto en Cuautitlán Izcalli (Redes sociales)

Localizan sin vida a Farath Coronel, locutor y guía espiritual, en Cuautitlán Izcalli

Elementos de la policía municipal de Cuautitlán Izcalli y paramédicos atendieron el reporte sobre una persona aparentemente lesionada por arma de fuego en la colonia Bosques del Lago.

Al llegar al inmueble, el personal médico confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales. La víctima fue identificada como Víctor Manuel Sixtos Vázquez, conocido bajo el nombre de Farath Coronel.

El cuerpo sin vida de Farath Coronel habría sido localizado por un amigo del locutor, quien dio aviso a las autoridades. Reportes preliminares señalan que se trató de un ataque directo durante la madrugada.

Fuentes extraoficiales apuntan a que Farath Coronel recibió tres disparos en el cráneo; sin embargo, las autoridades no han confirmado esta versión ni han dado a conocer los detalles de la agresión.

Asimismo, medios señalan que autoridades habrían detenido a un hombre por su presunta relación con el asesinato de Farath Coronel,aunque no se tiene información oficial sobre la posible captura.