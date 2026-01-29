La tarde de este miércoles 28 de enero, un fuerte incendio en San Pedro de los Pinos generó intensa movilización de bomberos en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con Javier López Casarín, alcalde de Álvaro Obregón, el incendio se registró dentro de la bodega de una fábrica ubicada sobre la calle 16.

Las llamas generaron un intensa columna de humo negro que fue vista por vecinos de San Pedro de los Pinos.

En la zona trabajan elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX y de Protección Civil, sin que hasta el momento se tenga un reporte de personas heridas por este incendio.

Incendio genera intensa movilización de bomberos en San Pedro de los Pinos (@LopezCasarinJ / X)

Nota en desarrollo. En breve más información...