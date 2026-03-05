En la zona de Santa María Chiconautla, en Ecatepec, Estado de México, la Fiscalía General de Justicia llevó a cabo un operativo, en el que aseguraron uniformes falsos.

Tras el operativo, elementos de la Secretaría de Marina, junto a la Fiscalía del Edomex y la policía municipal de Ecatepec, aseguraron el predio en la calle Cerrada Adolfo Ruiz Cortinez.

Acorde con el Código Penal Federal, el uso de uniformes falsos puede derivar en penas de uno hasta seis años de cárcel, aunque puede aumentar hasta los doce, en el caso de su fabricación.

Fiscalía del Edomex asegura uniformes falsos en operativo en Chiconautla, Ecatepec

En apoyo con la Marina y la policía de Ecatepec, la Fiscalía del Edomex llevó a cabo un operativo y la revisión de unas bodegas en la zona de Chiconautla.

Esto fue señalado por la Fiscalía del Edomex en sus redes sociales, en las que apuntaron, encontraron prendas de vestir que serían uniformes falsos dentro del inmueble.

Mencionan que dichos uniformes, los cuales se presume serían para el crimen organizado, corresponderían a la Fiscalía del Edomex, así como la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sin embargo, apuntan otras dependencias de seguridad, como la Policía de Investigación, junto con diverso equipo táctico, entre los que estarían del Ejército de México.

En Chiconautla también localizaron armas y lo que se cree son explosivos, sin embargo, la Fiscalía del Edomex no menciona si el operativo en Chiconautla dejó detenidos.

Cateo en Chiconautla termina con decomiso de uniformes falsos (Fiscalía del Edomex)

Así fue el cateo en Chiconautla, Ecatepec, en el que aseguraron uniformes falsos

Medios de comunicación documentaron a su vez parte del operativo en Santa María Chiconautla, en Ecatepec, en el que se encontraron los uniformes falsos.

Acorde con lo narrado, los elementos encontraron de manera inicial los que serían explosivos, por lo cual pausaron durante un momento el cateo hasta que el inmueble fuera seguro.

Los elementos de la Fiscalía del Edomex habrían pedido a los vecinos que se resguardaran además de que serían al menos tres familias las que vivían en el inmueble.

El operativo habría iniciado alrededor de las 17:00 horas, sin embargo, hasta las 20:00 horas se mantenían las autoridades en las inmediaciones, sin confirmar detenidos.