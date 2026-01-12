Con el objetivo de mejorar el abastecimiento de medicamentos en la zona sur de la Ciudad de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), encabezado por Zoé Robledo, reinauguró el Almacén de Vallejo, donde se movilizan más de 25 toneladas de insumos al día.

De acuerdo con el titular del IMSS, estas acciones beneficiarán a nueve hospitales, 45 Unidades de Medicina Familiar y guarderías del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) Ciudad de México Sur.

Almacén de Vallejo del IMSS tuvo una inversión de más de 80 mdp

La remodelación de este almacén del IMSS se llevó a cabo con una inversión de 82.9 millones de pesos, pues en el 2023 dejó de operar debido a un incendio.

Por otra parte, Zoé Robledo hizo un recorrido por las instalaciones de dos mil 607 metros cuadrados, donde se resguardan medicamentos, material de curación, material de limpieza, ropa y papelería.

El IMSS dotó de seguridad para evitar que el Almacén de Vallejo vuelva a sufrir un incendio (Cortesía)

El titular señaló que este almacén tiene 50 años de antigüedad, por lo que se hizo una remodelación total para dotarlo de seguridad, tecnología e innovación de alta calidad. Asimismo, explicó que el almacén se extendió seis mil 647 metros cuadrados, con el objetivo de tener una capacidad 33 mil 329 metros cúbicos para almacenar.

Finalmente, Zoé Robledo detalló que se dotó de tecnología como granada de supresión, la cual, al momento de un incendio, arroja un polvo químico seco para evitar que se propague.

Con estas acciones, el IMSS reafirma su compromiso de mejorar la atención médica en los hospitales, con acceso a medicamentos y servicios de manera oportuna.