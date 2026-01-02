Por medio de un comunicado, IMSS y STPS recordaron que el pasado 31 de diciembre, llegó a su fin la prueba piloto para incorporar al régimen obligatorio de seguridad social, a los repartidores de aplicaciones.

Ante ello, las dependencias señalaron que se realizará una revisión de los resultados para proceder con la elaboración y posterior presentación de la iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social.

Prueba piloto para repartidores de aplicaciones llegó a su fin; esto es lo que sigue

Con el fin de afiliar a repartidores y choferes de plataformas digitales al sistema de seguro social público, el gobierno federal puso en marcha una prueba piloto para revisar el cumplimiento de estas prestaciones para los trabajadores:

Forma de garantizar acceso a atención médica

Acciones a realizar para brindar atención en caso de incapacidades

Asignación de pensiones

El 31 de diciembre de 2025, concluyó la prueba piloto, ante lo cual IMSS y STPS emitieron un comunicado conjunto en el que recordaron que ahora se trabajará en la elaboración de la iniciativa de reforma a la Ley de Seguro Social.

Sobre ello, las dependencias resaltaron que en será a partir de los resultados de las pruebas, que se definirán los detalles para cumplir con las obligaciones que se trazaron desde el inicio del proyecto.

“A partir de los resultados de “la prueba piloto para el aseguramiento de personas trabajadoras de plataformas digitales”, se elaboren las iniciativas a efecto de definir los aspectos relativos al cumplimiento de dichas obligaciones para ser presentadas ante el poder legislativo para su discusión" IMSS y STPS

De la misma forma, se recordó que como se acordó meses atrás, la iniciativa debe presentarse durante el primer semestre de 2026, es decir, deberá ser turnada al legislativo cerca del mes de julio.

IMSS para repartidores de apps (Eduardo Díaz)

¿En qué consiste el programa para repartidores de aplicaciones?

Al informar sobre la conclusión de la prueba piloto para repartidores de apps, IMSS y STPS resaltaron que aun cuando terminó dicha etapa, las prestaciones ya otorgadas seguirán vigentes.

Es decir que aun cuando no se haya establecido un marco legal y constitucional, los repartidores de apps que fueron parte de las pruebas, seguirán gozando de los beneficios previstos en la ley:

Afiliación al IMSS de repartidores y choferes de plataformas digitales

Registro patronal de las plataformas ante el IMSS como empleadores

Acceso a los cinco seguros obligatorios del régimen de seguridad social

Cobertura médica inmediata en clínicas y hospitales del IMSS

Subsidios por incapacidad temporal derivados de enfermedad o accidente

Derecho a pensión en caso de invalidez o al cumplir edad de retiro

Evaluación de ingresos mínimos para determinar acceso a cobertura completa

Obligación de las plataformas de reportar datos de sus trabajadores y cuotas al IMSS

Duración de 180 días naturales para medir resultados y preparar iniciativa de reforma