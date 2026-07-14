Pedro Martínez Barroso fue un funcionario y exalcalde de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, lugar en el que fue asesinado en lo que se presume un ataque directo.

Tras su muerte, el Partido Verde de Oaxaca exigió a las autoridades la investigación del asesinato que derive en las últimas consecuencias.

¿Quién fue Pedro Martínez Barroso? Exalcalde de San Juan Cacahuatepec

Pedro Martínez Barroso era un funcionario, ingeniero y exalcalde de San Juan Cacahuatepec para el periodo 2021-2024, asesinado este lunes 13 de junio.

¿Quién fue Pedro Martínez Barroso? Exalcalde de San Juan Cacahuatepec (Pedro Martínez )

Tal como se describía en redes sociales, Pedro Martínez Barroso era cacahuatepense, cuyo entorno lo inspiraba a tomar las mejores decisiones.

Aunque desactivó su perfil como exalcalde, mantenía actividad en sus redes sociales, ya que su última publicación fue el reciente domingo 12 de julio, que felicitó a los abogados.

¿Qué edad tenía Pedro Martínez Barroso?

Nacido en San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, Pedro Martínez Barroso tenía 33 años, de acuerdo con su currículum compartido en 2024.

¿Quién era la esposa de Pedro Martínez Barroso?

Se desconoce si Pedro Martínez Barroso era casado o cuál era su estado civil.

¿Pedro Martínez Barroso tenía hijos?

En el mismo tenor, no se tiene información sobre si Pedro Martínez Barroso tenía hijos.

¿Quién fue Pedro Martínez Barroso? Exalcalde de San Juan Cacahuatepec (Pedro Martínez )

¿Qué estudió Pedro Martínez Barroso?

Pedro Martínez Barroso era licenciado en Ingeniería Civil, sin detallar la institución que le dio dicho título.

Sin embargo, en su currículum también apunta que tenía una maestría en Gerencia de Proyectos de Construcción.

¿En qué trabajó Pedro Martínez Barroso?

No se tiene información sobre otros cargos de Pedro Martínez Barroso, además de su cargo como alcalde en 2021-2024, que buscó repetir en dichas elecciones, sin resultar ganador.

Sin embargo, se señala que era empresario, ya que era dueño de una ferretería en San Juan Cacahuatepec, en la cual fue asesinado la tarde de este lunes 13 de julio.