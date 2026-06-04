Padres de familia y alumnos de Conalep Huixquilucan, Estado de México, protagonizaron una trifulca con policías municipales luego de una protesta en contra de la directora del mismo plantel educativo.

Los reportes sobre lo ocurrido en el centro escolar de ubicado en la colonia San Juan Bautista, refieren que los elementos policiacos arribaron tras recibir denuncias sobre supuestos destrozos.

Derivado del choque entre policías y alumnos del Conalep Huixquilucan, autoridades locales informaron que se registraron varias personas lesionadas, además de que hay otras que fueron detenidas.

Alumnos del Conalep Huixquilucan se enfrentaron a policías tras protesta contra directora

La mañana del martes 3 de junio, alumnos del Conalep Huixquilucan realizaron una protesta en el plantel para exigir la destitución de la directora por presuntos malos manejos administrativos.

Durante la manifestación se reportaron destrozos en las instalaciones, lo que provocó la llegada de policías municipales, quienes intervinieron directamente para contener la protesta.

Ante ello, los alumnos bloquearon los accesos al Conalep Huixquilucan y exigieron la intervención de autoridades educativas, mientras policías permanecieron en el lugar para resguardar la zona.

Sin embargo, se indica minutos después, los elementos bajaron de sus unidades y en supuesto apego a los protocolos de actuación policial, procedieron a la detención de los responsables de los destrozos.

Por lo anterior, se desató una trifulca entre alumnos y uniformados, quienes agredieron a los estudiantes que respondieron de forma violenta para evitar las detenciones.

En redes sociales, se difundieron videos en los que se pueden ver los momentos de la riña y en los que se aprecia que los agentes sometieron a los jóvenes en medio de las agresiones.

Riña en Conalep Huixquilucan dejó 3 heridos y 3 detenidos

Tras el enfrentamiento en el Conalep Huixquilucan entre alumnos y policías municipales, autoridades dieron a conocer que se registraron varias personas heridas y se logró la detención de otros.

Los reportes oficiales confirmaron que 3 alumnos fueron detenidos en el lugar y fueron trasladados para ser presentados ante la autoridad correspondiente, pero se desconoce su estatus legal.

En cuanto a las personas que terminaron lesionadas, la autoridad municipal refirió que fueron 3 los policías tras ser golpeados con palos y piedras en medio del enfrentamiento.