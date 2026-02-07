La Guardia Nacional instaló sistemas de monitoreo en los Centros de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-5) de Huixquilucan, con lo que se refuerza la colaboración interinstitucional y el trabajo conjunto en el combate a la delincuencia.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que a partir del 6 de febrero de 2026, la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan compartirá la información de los dos Centros de Mando con los que cuenta la demarcación.

Con esta acción, Huixquilucan se convierte en el primer municipio del país en coadyuvar de manera directa con la Guardia Nacional mediante el intercambio de información estratégica, para combatir los delitos y salvaguardar la seguridad y el patrimonio de la población.

En Huixquilucan, nos hemos mantenido como un referente en materia de seguridad, tanto a nivel estatal como nacional, por ello, nuestro compromiso es seguir dando resultados a la población. Siempre hemos trabajado de manera coordinada con todos los órdenes de gobierno y, en esta ocasión, el trabajo cercano y permanente que tendremos con la Guardia Nacional nos permitirá mantener al municipio entre los más seguros. Romina Contreras, alcaldesa de Huixquilucan

Romina Contreras coordina esfuerzos con la Guardia Nacional para fortalecer la seguridad

Romina Contreras explicó que esta estrategia permitirá el intercambio de información e imágenes para dar seguimiento a denuncias, combatir los delitos de mayor incidencia en el municipio y prevenir la comisión de ilícitos, con el propósito de seguir brindando resultados a las y los huixquiluquenses en materia de seguridad.

Recordó que los dos Centros de Mando cuentan con más de mil cámaras de videovigilancia, y que personal especializado de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad es el encargado de recibir llamadas de emergencia de manera directa, a través de redes sociales y aplicaciones tecnológicas.

Detalló que desde estos puntos se coordina el despliegue de unidades, se opera y controla la radiocomunicación, se supervisa la vigilancia urbana, se alimenta la Plataforma México y se realizan labores de inteligencia e investigación, en apoyo a instituciones como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Este esfuerzo se suma a las acciones que impulsa el Gobierno de Huixquilucan en materia de seguridad, ya que durante 2025 se adquirieron 100 nuevas patrullas y 19 motopatrullas, además de realizar más de 10 mil operativos anuales en todo el territorio municipal.