Una mujer italiana, de entre 40 y 45 años de edad, fue hallada sin vida al interior de un hotel de Toluca; la Fiscalía del Estado de México (Edomex) confirma el descenso y ya investiga el caso.

De acuerdo con la información, el gerente del hotel Fiesta Inn Toluca Centro tocó a la habitación 500 y no obtuvo respuesta de la mujer que se hospedaba ahí, por lo que notificó a las autoridades.

Agentes de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal resguardaron el hotel mientras la Fiscalía de Edomex investiga. Aún no hay detenidos y se espera el contacto con el consulado de Italia.

Hallan muerta a mujer italiana en hotel de Toluca (Captura de pantalla)

Fiscalía de Edomex investiga muerte de mujer italiana en hotel de Toluca

Elementos de seguridad acudieron al Fiesta Inn, ubicado en calle Allende 124 en Toluca, luego de que el personal del hotel notificó a las autoridades que una huésped italiana no respondía al llamar a la puerta.

El aviso del personal del hotel generó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia, quienes acudieron a la habitación señalada y encontraron a la mujer italiana sin signos vitales.

Tras la confirmación de la muerte, peritos de la Fiscalía de Edomex iniciaron las diligencias correspondientes para levantar el cuerpo de la mujer, así como los indicios para esclarecer su muerte.

Información preliminar señala que la mujer italiana no presentaba signos visibles de violencia, por lo que una de las líneas de investigación apunta a una posible intoxicación, aunque aún no hay causa oficial de muerte.