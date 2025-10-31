La Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que ya se investigan las causas por las que se registró una intoxicación masiva en un kínder de Chilpancingo, donde casi 70 niños y adultos enfermaron.

De acuerdo con la dependencia, los menores con síntomas de enfermedad estomacal del jardín de niños “Vicente Guerrero”, ubicado en la colonia Jardines del sur Chilpancingo, actualmente se encuentran fuera de peligro.

Según las denuncias de padres de familia, varios niños y una maestra presentaron malestares gastrointestinales tras ingerir alimentos que se ofrecieron en una kermés el pasado martes 28 de octubre de 2025.

Los casi 70 niños y adultos se encuentran fuera de peligro tras intoxicación masiva en kínder de Chilpancingo

Con respecto a la intoxicación masiva en el kínder de Chilpancingo, la SSC precisó que desde el primer momento se atendió el reporte de niños con síntomas de malestar estomacal.

Asimismo, se precisó que los casi 70 niños y adultos que enfermaron ya se encuentran fuera de peligro, aunque se aseguró que seguirán las investigaciones para determinar causas.

Las autoridades de Chilpancingo hacen un llamado a extremar las medidas de higiene en la preparación de alimentos, a fin de evitar un nuevo caso de intoxicación masiva en escuelas.

Entre las recomendaciones, se invitó a:

Lavarse las manos con agua y jabón

Cocinar alimentos por completo

Evitar la contaminación cruzada

Conservar los alimentos a temperaturas adecuadas