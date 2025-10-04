Fernando Flores Fernández aseguró que las obras y programas sociales continuarán pese a la disminución de recursos federales. En el marco del festín ciudadano por la inauguración del reencarpetado de la avenida Estado de México, con una extensión de 3.7 kilómetros lineales y una inversión de 19.9 millones de pesos de recursos propios.

Asimismo, el presidente municipal anunció la puesta en marcha del programa “Sin-Ba” (Sin Baches), que operará con equipo moderno y unidades especiales. La meta es reparar los 8 mil baches existentes en todo el municipio antes de que concluya el año.

Fernando Flores inaugura reencarpetado en avenida Estado de México

En el evento se presentaron fuertes muestras de apoyo de los habitantes hacia el mandatario. En este contexto, el alcalde señaló que, a pesar de la reducción del 10% del gasto nacional y la disminución de recursos del Ramo 33, no habrá retrocesos en su compromiso con brindar apoyos:

Sin embargo, la buena noticia es que no nos vamos a dejar, pues con los recursos que tenemos, vamos a seguir haciendo obra pública, terminaremos con los baches y no dejarán de funcionar los comedores comunitarios y los programas como Médico en tu Casa Fernando Flores

Flores Fernández enfatizó que prefiere destinar recursos a mejorar las condiciones de vida de las y los metepequenses que pagar millones a medios de comunicación.

Fernando Flores afirma que continuarán las obras y programas sociales en Metepec. (Cortesía)

Concluyó afirmando que la verdadera realidad está en las acciones palpables, siendo la fuerza de Metepec sus ciudadanos y el trabajo en conjunto.