Fernando Flores encabezó la entrega de cámaras de videovigilancia en los fraccionamientos Las Marinas e Izcalli Cuauhtémoc V, como parte de la estrategia para reforzar la seguridad en Metepec.

El plan contempla un total de 700 dispositivos en puntos estratégicos del municipio.

Fernando Flores va por monitoreo permanente en Metepec

Las nuevas cámaras se suman a las ya existentes y estarán conectadas al Centro de Mando y a los Centros de Atención Inmediata, donde serán monitoreadas de manera permanente.

Con ello se busca garantizar respuesta rápida ante emergencias y conductas delictivas en Metepec.

Fernando Flores refuerza seguridad en Metepec con 700 nuevas cámaras (Cortesía)

Fernando Flores pone a la prevención como prioridad

Fernando Flores subrayó que estas acciones responden a la exigencia ciudadana de mantener a Metepec seguro.

Aunque los índices delictivos no son elevados, recalcó que la prevención es una política prioritaria e impostergable para su administración.

Fernando Flores apuesta por la tecnología para la seguridad

El alcalde Fernando Flores señaló que su gobierno coloca al ciudadano en el centro de las decisiones.

Los equipos, que operan las 24 horas, cuentan con tecnología para identificar rostros y vehículos en tiempo real.

En próximos días continuará la entrega en más comunidades.