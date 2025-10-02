Fernando Flores Fernández, presidente municipal de Metepec, junto con la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Metepec y el Sistema Municipal DIF han iniciado una brigada para atender a las familias afectadas de San Lucas Tunco tras las fuertes lluvias.

Metepec prioriza la salud de las familias de San Lucas Tunco

Junto con el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) se ha comenzado la aplicación de vacunas contra el tétanos, neumococo y triple viral. Además, se han distribuido más de 300 dosis de desparasitantes, hipoclorito, suero y piezas de plato coloidal, con el fin de prevenir enfermedades que viven en la ribera del canal Insurgentes, que desemboca en el río Lerma.

Además, se han habilitado tres refugios temporales en caso de ser requeridos. Por otra parte, las autoridades municipales mantienen trabajos de limpieza permanentes y fresado de caminos en la zona. Al mismo tiempo, se trabaja en el desagüe del canal Insurgentes al río Lerma.

El DIF y la dependencia de Desarrollo Social han comenzado con jornadas de salud y distribución de canastas alimentarias. Además, se habilitó el comedor comunitario de San Sebastián para atender a las familias, y mediante la Dirección de Medio Ambiente, se atienden a los animales de compañía, mientras que Desarrollo Económico realiza un censo pecuario.

El gobierno de Metepec aplicó vacunas y entrego despensas a familias afectadas por lluvias (Cortesía)

Gobierno de Metepec hace un llamado a tener precaución

El gobierno dio a conocer que los habitantes recibirán botas, impermeables y otros artículos para enfrentar las condiciones climáticas.

A pesar de que los lugareños han solicitado la apertura de la Presa Alzate para desahogar el agua, las autoridades han negado la posibilidad, pues la presa está arriba de su capacidad de almacenamiento y agravaría la situación.

Asimismo, se dio a conocer que más de 30 viviendas presentan filtraciones, afectando a más de un centenar de personas. Las autoridades enfatizan que la zona forma parte de un extenso humedal, y de continuar las lluvias, se requerirá la participación de los niveles estatal y federal para atender una posible emergencia mayo, por lo que pidieron a la población estar al pendiente de la información oficial y extremar precauciones.