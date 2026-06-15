La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó la detención de Francisco Iván como presunto responsable del feminicidio de Miriam Peralta en Chimalhuacán.

De acuerdo con lo dado a conocer, Miriam Peralta discutió con Francisco Iván en casa de este último, en Santa Maria Nativitas, en donde él la golpeó hasta asesinarla.

Miriam Peralta Valverde era una joven de 22 años estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMx), institución que condenó el feminicidio.

Asimismo, colectivos feministas exigen justicia por Miriam Peralta, víctima de quien era su pareja sentimental tras una discusión.

Feminicidio de Miriam Peralta: Francisco Iván es detenido como presunto responsable

La Fiscalía del Estado de México informó sobre la detención de Francisco Iván en Chimalhuacán, como presunto responsable del feminicidio de Miriam Peralta.

Añade que el operativo fue realizado de manera coordinada con elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Chimalhuacán, sin dar detalles del operativo.

Las autoridades del Estado de México confirmaron que Francisco Iván se estaba escondiendo para evitar su detención, aunque la Fiscalía logró su captura.

Aclaran que en cumplimentación de la orden de aprehensión por feminicidio, Francisco Iván fue ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social en Chimalhuacán.

A su vez, será presentado ante un juez de control, aunque no dan fecha para la audiencia inicial de vinculación a proceso.

Detienen a Francisco Iván, feminicida de Miriam Peralta (Fiscalía del Edomex)

Feminicidio de Miriam Peralta: la joven fue hallada muerta en domicilio de Francisco Iván

Miriam Peralta fue encontrada sin vida el sábado 13 de junio, al interior del domicilio de Francisco Iván en Chimalhuacán, Estado de México, quien era su novio.

Tras una discusión, Francisco Iván la habría golpeado hasta la muerte; de momento se conoce que fue el padre del presunto feminicida quien dio aviso a las autoridades.

Cuando elementos de emergencia acudieron al domicilio de Francisco Iván, Miriam Peralta ya no tenía signos, lo que causó la indignación de familiares, la UAEMex y colectivos.

La joven estudiante fue velada en su domicilio este lunes 15 de junio, a donde arribaron las autoridades para informar la detención de Francisco Iván.