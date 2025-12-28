En redes sociales se ha viralizado un video en el que se observa a Héctor Yunes protagonizar momento tenso en entrevista; esto es lo que se sabe.

El diputado Héctor Yunes Landa terminó de forma abrupta una charla que sostenía con el periodista Rodrigo Crosa quien compartió dicho video.

El video donde Héctor Yunes protagoniza momento tenso en entrevista

En redes sociales, se ha viralizado el video del tenso momento que protagonizó Héctor Yunes durante una entrevista con el periodista Rodrigo Crosa.

La grabación muestra a Héctor Yunes molestarse luego de que Rodrigo Crosa lo interrumpiera.

Hace unas horas la entrevista con Héctor Yunes se salió de lo normal. Nunca me había pasado algo así en una entrevista.



Mañana les cuento qué fue lo que pasó. pic.twitter.com/KQTSkKYB7a — Rodrigo Crosa (@rodrigocrosa_) December 27, 2025

Eso provocó que Héctor Yunes reaccionara con enojo, aunque el periodista le pide que no se altere.

Déjame contestarte...si me invitas déjame contestar. Si tú preguntas, yo contesto lo que quiero, no voy a contestar lo que tú quieras, maestro...¿Qué te sientes López Dóriga? Héctor Yunes

Con un golpe en la mesa de la entrevista, Héctor Yunes decidió retirarse entre empujones y groserías con Rodrigo Crosa.

Hasta el momento, la entrevista completa de Héctor Yunes no ha sido revelada. Por lo que se desconoce el contexto de toda la charla.

Sin embargo, el periodista que vivió el tenso momento con Héctor Yunes anunció que dará más detalles en sus redes sobre lo sucedido.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Héctor Yunes pierde el control .

En noviembre pasado el diputado del PRI fue señalado por amenazar al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Miguel Santiago Reyes Hernández.

Durante la comparecencia en el Congreso de Veracruz, Héctor Yunes se plantó hasta la mesa donde estaba el funcionario de Sefiplan para gritarle en repetidas ocasiones.

En ese momento, Héctor Yunes reclamó a Miguel Santiago Reyes Hernández por tomarle fotos y también por conflictos pasados.