La creadora de contenido Patricia Valenzuela, compartió qué sobrevivió a un accidente con gas al día siguiente de haberse mudado a su nuevo departamento.

En reflexión, Patricia Valenzuela reconoce “pude haber muerto” tras el fuerte accidente con gas; después de su recuperación decidió mudarse de departamento porque se dio cuenta que ese no era para ella.

Patricia Valenzuela tuvo un accidente con gas a dos días de estrenar departamento

A finales de enero de 2026, Patricia Valenzuela se encontraba entusiasmada con emprender un nuevo camino de su vida viviendo sola, sin saber que culminaría en un terrible accidente con gas.

Patricia Valenzuela compartió que un accidente con gas en su departamento, llevó a que este se prendiera en llamas mientras ella trabajaba en la sala, lo que le provocó quemaduras en parte de manos, cuellos y cara.

Pero ¿Cómo pasó? la creadora de contenido compartió que la llave de la tubería del gas hacia una secadora estaba abierta y no había nada instalado ahí. Pero al percatarse del olor, llamó a su arrendador, quien cerró la llave, pero no le advirtió de la acumulación de gas.

Aunque -sin conocimiento sobre el peligro del gas- Patricia Valenzuela siguió en su departamento, cuando escuchó un flamazó y enseguida dijo sentir “que me quemaba”, incluso cuenta que pedía no morir en ese momento.

La actriz explicó que “algo” -aún no sabe qué- causó una chispa y por la acumulación de gas, su departamento se prendió, pero lo que la salvó -sin saberlo- fue que antes abrió los ventanales y se puso una sudadera, de modo que su casa no explotó y la prenda protegió parte de su cuerpo.

Sin embargo, reconoció que ante su desconocimiento del gas y que era su primera vez viviendo sola, es consciente de que “pudo haber acabado muy mal, pude haber muerto”.

“Esto pudo haber acabado muy mal, pude haber muerto, pude haberme quedado ciega, pude haber perdido algún sentido. Me pudo haber llegado la quemadura a los nervios. ¡Tengan mucho cuidado! ¡Tomense con cuidado el gas!”. Patricia Valenzuela, actriz.

Patricia Valenzuela se cambió de departamento tras accidente con el gas

Patricia Valenzuela compartió que luego del accidente con el gas que le dejó algunas quemaduras de las cuáles no precisó la gravedad, decidió mudarse de departamento.

La actriz de Guadalajara, en una doble reflexión sobre lo que vivió y explicó que aunque se quería aferrar a conservar el departamento, se sinceró y cree que tras el accidente con gas fue la señal de que el lugar no era para ella, así que se mudó.