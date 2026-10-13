Explosión en gasera de Coacalco alarma a vecinos de El Ranchito

Durante la mañana de este martes 13 de octubre, una fuerte explosión sacudió una estación de carburación y gasera ubicada en la colonia Loma Bonita, también conocida como El Ranchito, en el municipio de Coacalco, Estado de México.

El siniestro, originado presumiblemente por una acumulación de combustible en pipas con gran capacidad, provocó densas columnas de humo, llamas intensas y la evacuación inmediata de los vecinos y comerciantes de la zona.

Los primeros reportes generaron alarma debido a la onda expansiva que rompió vidrios y dañó viviendas, vehículos y establecimientos cercanos, el IMSS activó protocolos de respuesta hospitalaria ante la emergencia.

Reportan explosión en gasera de Coacalco que alarmó a vecinos de El Ranchito

La mañana del martes 13 de octubre, alrededor de las 8:32 a. m. se registró una explosión en gasera de Coacalco que alarmó a vecinos de El Ranchito.

La explosión tuvo lugar en la estación de carburación de gas LP conocida como “La Guadalupana”, localizada en el cruce de las calles Río y Calle 2 (cerca de Jalatlaco y Venustiano Carranza), en la colonia Loma Bonita / Lomas de Coacalco / El Ranchito, en las inmediaciones de un mercado local en el municipio de Coacalco, Estado de México.

🚨 Explosión en gasera de Coacalco provoca alarma entre vecinos de El Ranchito



💥 Una explosión registrada la mañana de este martes en una gasera de Coacalco, Estado de México, generó alarma entre habitantes de la zona de El Ranchito.



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De acuerdo con los primeros reportes, la explosión se originó por un desperfecto y posterior fuga de combustible en una pipa con capacidad para 40 mil litros de gas LP, lo que generó un flamazo e incendio que alcanzó a una segunda unidad en el lugar.

El estallido provocó una onda expansiva que asustó a los habitantes de las calles aledañas, obligándolos a una evacuación preventiva.

Reportes señalan que entre los daños materiales se encuentran:

Colapso parcial del techo de lámina de la estación de carburación.

Destrucción total de un puesto de dulces ubicado a unos 200 metros.

Daños estructurales en una nave industrial contigua, con muros derribados y portones destrozados.

Afectaciones en vehículos (dos pipas, un automóvil y una cuatrimoto) y cristales rotos en viviendas cercanas.

Tras la explosión, autoridades resguardan la gasera de Coacalco para realizar los peritajes

Cuerpos de Bomberos de Coacalco y Ecatepec, junto con Protección Civil estatal, Policía del Estado de México y la Guardia Nacional, resguardaron el perímetro y lograron sofocar el fuego y enfriar la zona al 100%.

Por su parte, la delegación oriente del IMSS activó sus protocolos de atención médica y respuesta hospitalaria preventiva, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acordonó el predio para realizar los peritajes.

El coordinador de Protección Civil municipal, Alí Morales, declaró saldo blanco y detalló que una persona fue valorada en el lugar sin requerir traslado hospitalario.

Aseguró que la gasera contaba con los permisos y era una con las mejores condiciones, pero no están exentos de algún accidente.

Informes preliminares indican que al menos tres personas resultaron lesionadas y recibieron atención médica, así como el rescate y atención médica de perros heridos con quemaduras.

La policía estatal y la Guardia Nacional mantienen un estricto cerco de seguridad perimetral para resguardar la zona mientras continúan las labores de remoción de escombros.