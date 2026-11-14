Vecinos de San Martín Cuautlalpan y otras dos colonias de Chalco denuncian el envenenamiento de perros, con al menos 20 víctimas, por lo que exigen justicia e investigación.

De acuerdo con los dueños y vecinos de Chalco, Estado de México, los perros han sido encontrados en distintos puntos con signos de envenenamiento, hallados desde el 8 de noviembre.

Hasta el momento, las autoridades de Chalco ni la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable se han pronunciado sobre el maltrato ni la desaparición de lo que serían 40 perros en Chalco.

Envenenamiento de perros en Chalco: vecinos reportan la muerte de al menos 20 mascotas

Desde el 8 de noviembre en San Martín Cuautlalpan, en Chalco, se han reportado la muerte de al menos 20 perros por envenenamiento, principalmente en otras dos colonias aledañas.

Los perros fueron encontrados en la vía pública así como en barrancas y lotes baldíos, hallados -algunos de ellos agonizando- principalmente en tres calles de la zona centro:

Emiliano Zapata

Álvaro Obregón

Francisco Sarabia

Sólo el 9 de noviembre tres perros callejeros fueron encontrados en la zona centro de Chalco con las mismas características de envenenamiento, sin embargo, también se reportó la muerte de una perrita ese mismo día.

Las denuncias por parte de los vecinos de Chalco fueron presentadas hasta el miércoles 11 de noviembre ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para dar con los responsables mediante la revisión de las cámaras de vigilancia.

Envenenamiento de perros en Chalco: vecinos reportan la muerte de al menos 20 mascotas (Rogelio Morales Ponce)

Vecinos de Chalco también reportan más de 30 perros desaparecidos; exigen investigaciones

Sin embargo, los mismos vecinos de Chalco señalaron que en últimos días también se ha visto una desaparición masiva de perros, entre 30 y 50 animales, por lo que exigen a las autoridades que se busque a los canes.

No se tienen detalles de los perros desaparecidos, sin embargo, algunos serían de la calle que fueron esterilizados y vacunados en distintas campañas de Chalco y en ningún momento habrían atacado a alguien.

Por ello, activistas solicitaron a vecinos de Chalco presentar una denuncia ante la Fiscalía y a la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, además de no dejar salir solos a los perros y estar pendientes de cualquier alimento sospechoso.