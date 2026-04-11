El viernes 10 de abril se registró una amenaza de bomba en la Facultad de Estudios Superiores (FES) de Iztacala. Autoridades confirmaron que se trató de una falsa alarma.

La FES Iztacala reanudó sus actividades tras un exhaustiva revisión de sus instalaciones y tras confirmar que no había riesgo para la comunidad universitaria.

Las actividades programadas para el sábado 11 de abril en FES Iztacala se realizarán con normalidad.

Facultad de Estudios Superiores Fes Iztacala. (Gaceta UNAM.)

FES Iztacala reanuda actividades tras amenaza de bomba

Las instalaciones del campus central de FES Iztacala recibieron una amenaza de bomba, por lo que Protección Civil Iztacala, Bomberos y Protección Civil del municipio de Tlalnepantla acudieron para realizar una revisión exhaustiva.

Binomios caninos de la UNAM especializados en la detección de explosivos y drones realizaron revisiones en edificios y azoteas de la institución.

Ambas revisiones concluyeron que no había artefactos explosivos como se especuló.

Por lo tanto, FES Iztacala decidió reanudar sus actividades el sábado 11 de abril.

FES Iztacala reanuda actividades tras amenaza de bomba (X/@FESI_UNAM)

El campus de la UNAM exhortó a su comunidad a seguir al pendiente de cualquier cambio a través de los canales de difusión oficial.

Amenazan con colocar 3 explosivos en FES Iztacala

Autoridades de FES Iztacala se tomaron en serio un mensaje que aseguraba que habían colocado tres explosivos en las instalaciones.

La FES Iztacala se ubica en avenida de los Barrios número, en la colonia Los Reyes Ixtacala en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

Ante esta situación, la facultad fue desalojada y comenzaron los protocolos de seguridad para descartar cualquier situación que pusiera en peligro a su comunidad.

Estudiantes, trabajadores y maestros abandonaron el plantel para evitar poner en peligro su integridad.

Tras una minuciosa inspección de la FES Iztacala, los equipos de Protección Civil y Bomberos se retiraron del lugar alrededor de las 2:30 de la tarde.