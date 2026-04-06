La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reveló cuáles son las carreras con baja demanda y los lugares disponibles luego del primer concurso de selección de 2026.

La máxima casa de estudios tiene 14 carreras con baja demanda:

Etnomusicología: 20 lugares disponibles Geociencias: 40 lugares disponibles Desarrollo territorial: 36 lugares disponibles Estudios sociales y gestión local: 40 lugares disponibles Ciencias de materiales sustentables: 44 lugares disponibles Lengua y literaturas modernas alemanas: 9 lugares disponibles Lengua y literaturas modernas francesas: 12 lugares disponibles Lengua y literaturas modernas inglesas: 154 lugares disponibles Lengua y literaturas modernas italianas: 26 lugares disponibles Lengua y literaturas modernas portuguesas: 4 lugares disponibles Desarrollo y gestión interculturales: 67 lugares disponibles Geohistoria: 2 lugares disponibles Literatura intercultural: 19 lugares disponibles Historia del arte: 33 lugares disponibles

UNAM (Aharstrom | Wikimedia Commons)

UNAM revela las carreras con menor demanda y los lugares disponibles

La UNAM tiene disponibles 133 ofertas académicas. La carrera más demandada en la convocatoria del 2025 fue Médico Cirujano.

Sin embargo, la UNAM tuvo 14 carreras que obtuvieron menos demanda de la que ofrecían. De 596 espacios disponibles, solo hubo 514 aspirantes.

Algunas de las opciones educativas de la UNAM son poco conocidas o se enfrentan al estigma de que no tienen campo laboral.

Además de que tienen sedes fuera de la CDMX y esto provoca que la demanda sea menor a carreras que se ofrecen en Ciudad Universitaria y Facultades de Estudios Superiores (FES).

ENES Morelia UNAM (Enes Morelia )

Por ejemplo, la carrera de Historia del Arte tiene una asignación total de 33 lugares y dicha licenciatura se imparte en la ENES Unidad Morelia.

En carreras como Geohistoria la demanda para el primer ingreso del ciclo 2023-2024 fue de 4 y el 100% de los alumnos fueron hombres.

Al igual que Historia del Arte, Geohistoria se imparte en la ENES Morelia, siendo una buena opción para quienes residen en la capital de Michoacán.