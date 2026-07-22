La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el Estado de México es la entidad con mayor participación ciudadana en el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, gracias al intercambio anónimo y voluntario de 2 mil 766 armas por dinero en efectivo.

Durante la Conferencia del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria presentó el informe de Atención a las Causas que Generan la Violencia, donde destacó los avances alcanzados por la entidad en materia de construcción de paz.

Programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” llega a 54 municipios del Estado de México

Del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026, el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” se implementó en 54 municipios mexiquenses con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Iglesia Católica y los gobiernos estatal y municipales.

Asimismo, Rosa Icela Rodríguez destacó que el Estado de México cuenta con una Mesa de Paz, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez, en la que participan representantes de las Fuerzas Armadas y que ha celebrado 440 sesiones.

A ello se suman las Mesas Regionales de Paz, que operan de manera itinerante en las 32 regiones de la entidad y han realizado 14 mil 517 sesiones, fortaleciendo las acciones de coordinación y atención en favor de la población mexiquense.

La funcionaria federal también informó que en el estado se llevaron a cabo mil 255 Jornadas por la Paz, en las que participaron más de 400 mil personas, principalmente niñas, niños y jóvenes.

Jornadas por la Paz fortalecen la prevención de la violencia y el apoyo a las juventudes en el Estado de México

Como parte de estas jornadas se desarrollaron actividades comunitarias, deportivas, culturales y de prevención, entre ellas tequios, bailes, coros, torneos deportivos, rodadas ciclistas y talleres enfocados en la construcción de entornos pacíficos y la prevención de las violencias.

Además, mediante recorridos casa por casa, servidores públicos identifican las principales necesidades de la población, canalizan a jóvenes en situación de vulnerabilidad, brindan atención a familias, detectan casos de violencia y localizan espacios comunitarios que requieren intervención.

Rosa Icela Rodríguez informó que en mayo fueron instalados 100 Consejos de Paz y Justicia Cívica, tanto estatales como municipales, para fortalecer la coordinación en materia de prevención.

Asimismo, destacó que el Gobierno federal impulsa programas dirigidos a las juventudes como “Jóvenes Unen al Barrio” y “Jóvenes Transformando México”, además de la construcción de tres nuevos bachilleratos, 26 planteles nacionales “Margarita Maza”, la ampliación de tres bachilleratos tecnológicos y la creación de 10 Centros Comunitarios “México Imparable” en distintos municipios del Estado de México.

En coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) también se realizaron jornadas nacionales de tequio en espacios deportivos, la Jornada Nacional de Futbol por las Juventudes, así como torneos de cascaritas y dominadas.