El Gobierno del Estado de México a cargo de Delfina Gómez informó que, del 1 de julio de 2024 al 12 de julio de 2026, ha subsidiado más de 68 millones de viajes gratuitos para adultos mayores, personas con discapacidad y niñas y niños menores de cinco años que utilizan el Mexibús, Mexicable y el Trolebús Mexiquense.

Para mantener este programa, la administración de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, ha destinado 664 millones 620 mil pesos, recursos con los que se financiaron 66 millones 487 mil viajes gratuitos y transbordos libres en Mexibús y Mexicable, además de 2 millones 338 mil viajes sin costo en el Trolebús Mexiquense Chalco-Santa Marta.

Edoméx supera 68 millones de viajes gratuitos en Mexibús, Mexicable y Trolebús Mexiquense. (cortesía)

Mexibus, Mexicable y Trolebús Mexiquense concentran los apoyos económicos

En los sistemas Mexibús y Mexicable, el programa registra 33 millones 446 mil viajes gratuitos y 33 millones 41 mil transbordos sin costo en los 11 puntos de conexión entre ambos medios de transporte. Dichos beneficios alcanzan a usuarios de Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Zumpango, Nezahualcóyotl, Chicoloapan, Chimalhuacán, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla.

Desde el inicio de operaciones del Trolebús Mexiquense Chalco-Santa Marta y hasta el 12 de julio de 2026, se han realizado 15 millones 915 mil viajes, de los cuales 2 millones 338 mil fueron gratuitos. Este apoyo beneficia principalmente a habitantes de Chalco y Valle de Chalco, quienes utilizan este sistema para trasladarse diariamente hacia la Ciudad de México.

Con este programa, el Gobierno del Estado de México mantiene un esquema de apoyo económico para los sectores que más utilizan el transporte público, con el objetivo de reducir el gasto diario de las familias y facilitar el acceso a los sistemas de movilidad en distintas regiones de la entidad.