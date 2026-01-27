El Partido Verde sigue sumando esfuerzos, pues Pepe Couttolenc, dirigente del PVEM del Estado de México, dio a conocer la integración de Edgar Misael Ocampo Ayala, exalcalde de Ixtapan de la Sal, al partido.

El exalcalde de Ixtapan de la Sal apuesta por el Partido Verde

El dirigente del Partido Verde del Edomex señaló que el crecimiento del partido se basa en los resultados y el trabajo, dejando a un lado las confrontaciones y el partidismo.

“Cuando tuvo la oportunidad de gobernar, dio resultados, y eso es lo que hoy estamos sumando al proyecto del Verde” Pepe Couttolenc, dirigente PVEM Edomex

Durante su mensaje, Edgar Ocampo agradeció al partido por recibirlo y reafirmó su compromiso de trabajar para el servicio del público. Asimismo, señaló que al cambiar de color no significa que cambiará de valores, por lo que mostró su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

Por su parte, el secretario de Acción Política del PVEM en el Estado de México, Miguel Sámano Peralta, destacó que la integración de Ocampo fortalece el partido y representa una ruta de crecimiento sólida en todo el estado.

Con la incorporación de Edgar Ocampo, el Partido Verde sigue sumando piezas clave para expandir el partido y añadir perfiles con experiencia, resultados y cercanía ciudadana para consolidarse como la fuerza política del Estado de México, trabajando para responder a las y los mexiquenses.