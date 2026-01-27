Edgar Ocampo Ayala es un exalcalde de Ixtapan de la Sal, con una trayectoria centrada en la política y administración pública municipal, quien recientemente se unió al Partido Verde del Estado de México. Aquí te contamos más sobre su trayectoria.

¿Quién es Edgar Ocampo Ayala?

Edgar Misael Ocampo Ayala es un político mexicano, conocido por haberse desempeñado como presidente municipal de Ixtapan de la Sal, municipio turístico del Estado de México. Su trayectoria ha estado ligada a la administración pública municipal y a la gestión de servicios locales.

¿Qué edad tiene Edgar Ocampo Ayala?

Edgar Misael Ocampo Ayala tiene aproximadamente 34 años. Aunque su fecha exacta de nacimiento no suele figurar en perfiles públicos simplificados, su edad se deduce de su presencia digital como el usuario EdgarOcampo1991 en redes sociales, lo que sitúa su nacimiento en 1991.

¿Edgar Ocampo Ayala tiene esposa?

Sí, Edgar Ocampo está casado con una mujer llamada Judith; sin embargo, se desconocen más detalles sobre su vida personal.

Edgar Ocampo Ayala, exalcalde de Ixtapan de la Sal (Fb: Edgar Ocampo)

¿Qué signo zodiacal es Edgar Ocampo Ayala?

Al desconocerse la fecha exacta de nacimiento de Edgar Ocampo Ayala, no es posible saber cuál es su signo zodiacal.

¿Edgar Ocampo Ayala tiene hijos?

Sí, de acuerdo con sus redes sociales, Ocampo Ayala tiene 2 hijos, ambos niños; sin embargo, no se tienen más detalles sobre ellos.

¿Qué estudió Edgar Ocampo Ayala?

Edgar Ocampo Ayala es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México.

¿En qué ha trabajado Edgar Ocampo Ayala?

Edgar Ocampo se ha desempeñado mayormente en la administración pública, en cargos como: