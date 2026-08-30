Más de 5 mil personas participaron en la Asamblea Informativa en Defensa de la Soberanía Nacional realizada en Ecatepec, Estado de México, donde la alcaldesa Azucena Cisneros Coss ratificó el respaldo de los habitantes del municipio a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el encuentro, realizado en el deportivo Alfredo del Mazo, en Jardines de Santa Clara, Cisneros Coss afirmó que desde Ecatepec se cerrarán filas con la mandataria federal para defender la transformación, la soberanía nacional y los derechos de la población.

Azucena Cisneros refrenda respaldo de Ecatepec a Claudia Sheinbaum

Ante habitantes del Distrito XIII federal, la alcaldesa afirmó que Ecatepec se suma de manera incondicional a la causa de Claudia Sheinbaum, así como a la defensa del legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación.

Presidenta, cuentas con el pueblo de Ecatepec para defender la transformación, la soberanía nacional, el agua, la dignidad de nuestros pueblos originarios y la grandeza de México. Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec.

Cisneros Coss señaló que el respaldo a la transformación también se refleja en acciones realizadas desde el municipio, como el acceso al agua, la rehabilitación de calles y espacios públicos, la educación y las estrategias de seguridad.

La alcaldesa destacó además el papel de las mujeres en la vida pública del país y mencionó a Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez Álvarez, así como a figuras históricas como Josefa Ortiz, Leona Vicario, José María Morelos y Miguel Hidalgo.

Ecatepec destaca acciones de agua, seguridad y recuperación de espacios públicos

Cisneros Coss sostuvo que la soberanía también se construye desde los municipios mediante acciones que garanticen derechos y mejoren las condiciones de vida de la población.

En ese sentido, destacó las acciones para llevar agua a miles de hogares, así como la pavimentación de calles y avenidas y la rehabilitación de parques y otros espacios públicos.

La presidenta municipal también señaló que la defensa de la soberanía implica garantizar la paz y atender las causas de la violencia. De acuerdo con lo expuesto durante la asamblea, en Ecatepec se han creado más de 10 mil Comités por la Paz y realizado 8 mil 345 Mesas de Paz Comunitarias.

Durante el encuentro también estuvieron presentes Sandra Luz Falcón Venegas, Adán Gordo Ramírez, Nazario Gutiérrez Martínez, Octavio Martínez Vargas y María José Pérez Domínguez, entre otros integrantes y simpatizantes de Morena.

Finalmente, Azucena Cisneros afirmó que los habitantes de Ecatepec están orgullosos de su independencia, libertades, raíces y soberanía, y reiteró el llamado a defenderlas.