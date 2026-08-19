La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, encabezó la entrega del programa “Zapatos para el Bienestar” en el Centro Regional de Cultura, Arte y Deporte Las Américas. Dicho programa busca beneficiar a las familias ecatepenses.

Son 35 mil familias que ya tienen en sus manos la posibilidad de comprar zapatos nuevos para sus hijos y vamos por más. Nuestra meta es llegar a 50 mil apoyos y más si se necesita, porque queremos que ningún niño se quede sin lo necesario para regresar a clases. Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec

Azucena Cisneros entrega apoyos del programa "Zapatos para el Bienestar". (cortesía)

“Zapatos para el Bienestar” busca apoyar a las familias de Ecatepec

La alcaldesa de Ecatepec, dijo que tiene el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que al inicio de cada ciclo escolar otorga apoyo de dos mil 500 pesos por familia con hijos en primaria, y de la gobernadora Delfina Gómez, que entrega útiles escolares, además de que los estudiantes de secundaria y preparatoria reciben una beca universal.

Así que los papás y las mamás saben que hoy no están solos para sacar adelante a sus hijos, que estamos trabajando los tres niveles de gobierno como nunca en la historia de este municipio para poder fortalecer a las familias. Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec

Azucena Cisneros entrega apoyos del programa "Zapatos para el Bienestar". (cortesía)

Además, el gobierno de Ecatepec entregó el año pasado un par de calzado a alumnas y alumnos de primaria con el programa “El Zapatón”, pero hoy decidió utilizar tarjetas, en las que depositan 400 pesos para que las familias compren los zapatos a su gusto.

Por su parte, el director de Educación de Ecatepec, Erick Mejía Franco, dijo que el programa “Zapatos para el Bienestar” es posible gracias a las finanzas del Ayuntamiento y la visión de la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros.

Azucena Cisneros entrega apoyos del programa "Zapatos para el Bienestar". (cortesía)

Una de las madres de familia beneficiadas, explicó que “Zapatos para el Bienestar” es un gran apoyo para las mamás solteras para sacar adelante a los niños. Mientras que otro padre de familia beneficiado, destacó que es un buen apoyo a los gastos que tienen como padres de familia,

Las autoridades informaron que sigue abierto el registro del programa en su segunda etapa, con lo que más alumnos de primaria recibirán los 400 pesos del gobierno de Ecatepec para la compra de zapatos escolares.