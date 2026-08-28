La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros informó sobre el inició de la repavimentación de Circuito Morelia Norte, una de las vialidades principales del fraccionamiento Jardines de Morelos Quinta Sección, comunidad en la que suman más de 2.1 kilómetros de avenidas rehabilitadas.

Estamos trabajando a marchas forzadas, convulsionando el gobierno lo más que podemos. Trabajamos de noche con más de 30 brigadas de bacheo, tanto en la zona de Valle de Aragón, de este lado estamos en todo Jardines de Morelos. Ya llevamos más de 10 colonias integrales en el tema del bacheo. Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec

Ecatepec inicia repavimentación de Circuito Morelia Norte. (cortesía )

Jardines de Morelos suma 2.1 kilómetros rehabilitados

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros reiteró que Ecatepec padece décadas de rezago debido a gobiernos que olvidaron las comunidades, lo que llenó de estigmas y discriminación al municipio, aunque los atrasos están quedando en el pasado.

Ecatepec inicia repavimentación de Circuito Morelia Norte. (cortesía )

Por su parte, el director de Obras Públicas, Carlos Ramírez informó que suman 2.1 kilómetros de vialidades rehabilitadas en Jardines de Morelos Quinta Sección y pronto serán repavimentadas otras importantes avenidas, como Circuito Morelia Oriente y Sur, boulevard Toluca y las calles Guanajuato y Guadalajara.

Ecatepec inicia repavimentación de Circuito Morelia Norte. (cortesía )

Vecinos señalan más de 20 años de abandono

La delegada de la comunidad, Araceli García Hernández, mencionó que no se habían atendido las necesidades de la colonia, mientras que otro colono puntualizó que durante más de 20 años, el Circuito Morelia Norte no recibió mantenimiento, por lo que estaba totalmente deteriorado.

Rosa María Acosta Cano, vecina de Jardines de Morelos, coincidió con el abandono, además mencionó que ella usa bicicleta y varias veces estuvo cerca de sufrir accidentes debido a que los carros buscaban por dónde pasar sin caer en los baches.

Ecatepec inicia repavimentación de Circuito Morelia Norte. (cortesía )

La profesora Gardenia Rodas Contreras relató que tiene más de 30 años de vivir en Jardines de Morelos y “nunca se había dado este tipo de obra”, por lo que agradeció a la alcaldesa de Ecatepec por el apoyo, al igual que a la escuela secundaria 169, ubicada en la colonia Llano de los Báez, donde recibieron ayuda para la reforestación del plantel.