La alcaldesa Azucena Cisneros Coss presentó el programa “Ecatepec Te Escucha”, estrategia que contempla la entrega de mil 200 aparatos auditivos, de los cuales 300 estarán destinados a niñas y niños para evitar que los padecimientos de audición interfieran en su desarrollo escolar.

De cara al inicio del ciclo escolar, el gobierno municipal activó un paquete de acciones económicas para respaldar a 340 mil estudiantes, que incluye tarjetas de 400 pesos para calzado, certificados médicos gratuitos, la Feria de Regreso a Clases 2026 y el programa “Enchulando Escuelas”.

Azucena Cisneros impulsa “Ecatepec Te Escucha” en coordinación con Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez

Durante el anuncio, Azucena Cisneros destacó que este trabajo se realiza en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez, priorizando la entrega de recursos a los sectores de mayor vulnerabilidad.

Por su parte, la directora del Sistema Municipal DIF, Edith Muñoz Jurado, explicó que el programa “Ecatepec Te Escucha, sonidos que cambian vidas” atenderá a tres sectores de la población:

Niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años.

Adultos de 18 a 59 años.

Personas adultas mayores de 60 años.

La recepción de documentos se llevará a cabo los días 19 y 20 de agosto en sedes como los deportivos Alfredo del Mazo Vélez, Ejidal Emiliano Zapata, Hank González y El Chamizal; CBTIS 202; UBRIS Ciudad Cuauhtémoc; Estación de Bomberos Abel Martínez; la explanada municipal y las instalaciones del DIF (donde se extenderá la atención al 21 de agosto). Las audiometrías se realizarán del 25 de agosto al 2 de septiembre.

DIF Ecatepec alista la Feria de Regreso a Clases 2026 y entrega de tarjetas para calzado escolar

Para reducir los gastos del regreso a clases, la Directora de Desarrollo Económico, Angélica Quijano, invitó a la Feria Regreso a Clases 2026, la cual se desarrollará del 28 al 30 de agosto en la explanada municipal con descuentos de hasta 50 por ciento en útiles, mochilas, uniformes y tecnología.

Asimismo, el director de Educación, Erick Mejía Franco, detalló la puesta en marcha del programa “Zapatos para el Bienestar” (Zapatón), el cual entregará plásticos con 400 pesos para la compra de calzado escolar, beneficiando inicialmente a 35 mil alumnos de primaria con una proyección total de 50 mil beneficiarios.