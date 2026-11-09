El Gobierno de Ecatepec concluyó la repavimentación de avenida Amatepec, en la colonia Almárcigo Sur, una vialidad que conecta con otras comunidades de la Sierra de Guadalupe, como La Presa, y que presentaba un avanzado deterioro por falta de mantenimiento.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss inauguró la obra en el tramo comprendido entre las calles Tejupilco y Texcaltepec, que requirió una inversión de 2 millones 653 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN). Los trabajos benefician directamente a 2 mil 100 familias.

Azucena Cisneros inaugura repavimentación de avenida Amatepec en Ecatepec

Durante la inauguración, la presidenta municipal señaló que continuarán los trabajos para atender el rezago en infraestructura y servicios públicos de las colonias. También adelantó que el próximo año se dará prioridad a la rehabilitación de redes de drenaje en distintos puntos del municipio.

Vamos por lo que sigue porque es mucho el rezago y el abandono que se generó por tantos años de indolencia, indiferencia, de falta de responsabilidad. Entonces no vamos a parar aquí, tenemos que estabilizar todos los servicios. Vienen los cambios de los drenajes de varios tramos. El año que entra es el año de los drenajes. Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec.

La alcaldesa agregó que su administración continuará con la instalación de alumbrado público y la recuperación de espacios. También mencionó que mantiene el compromiso de realizar acciones en la Ciudad de los Niños, ubicada en la Quinta Zona.

Por su parte, habitantes de Almárcigo Sur señalaron que el deterioro de la vialidad dificultaba el tránsito cotidiano. María Alejandra Ramírez Olvera destacó que la rehabilitación beneficia a quienes viven en las partes altas de la comunidad y facilita el acceso de servicios, como la recolección de basura.

Quique Figueroa Ramírez, vecino de la avenida desde hace 10 años, recordó que la calle presentaba fracturas y representaba un riesgo para peatones. Explicó que la nueva pavimentación permite caminar con mayor seguridad, en particular a personas con discapacidad.

Ecatepec rehabilita avenida Amatepec en beneficio de 2 mil 100 familias (Cortesía )

Ecatepec prepara nuevas obras de repavimentación y drenaje

Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas municipal, explicó que avenida Amatepec forma parte de un circuito vial para conectar las zonas altas de Almárcigo Sur. Añadió que también está en proceso la repavimentación de las calles Temascaltepec e Ixtapan del Oro.

El funcionario detalló que la intervención de Amatepec fue una obra integral que incluyó trabajos en las redes de agua y drenaje, con la participación de habitantes de la colonia.

En otra actividad, Azucena Cisneros recorrió las calles Tepanecas y Otomíes, en el fraccionamiento Ciudad Azteca Primera Sección, donde se proyecta la repavimentación de ambas vialidades y de Zapotecas, además de la sustitución de redes de agua y drenaje. En algunos tramos, las condiciones actuales provocan inundaciones de aguas residuales sobre la calle.

La presidenta municipal también supervisó una jornada de limpieza en avenida Río de los Remedios, en la colonia La Glorieta, y recorrió comunidades cercanas como Nicolás Bravo, Granjas Independencia, la unidad habitacional ASA Sagitario y Franja Valle de Guadalupe.

Durante estas visitas, se comprometió con vecinos a atender necesidades prioritarias relacionadas con la rehabilitación del drenaje, el alumbrado público y el suministro de agua.