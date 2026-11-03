La alcaldesa Azucena Cisneros Coss inauguró la primera etapa de la avenida R1 en Ecatepec, también conocida como avenida Adolfo López Mateos, luego de más de 35 años de abandono. Los trabajos incluyen pavimentación, iluminación y recuperación de espacios públicos en esta vialidad que conecta con la Ciudad de México.

La avenida tiene una longitud de 9.3 kilómetros, cruza 27 comunidades y registra diariamente el paso de entre 45 mil y 55 mil vehículos.

Durante su conferencia de prensa semanal, la presidenta municipal explicó que esta intervención forma parte de un proyecto integral dividido en cuatro etapas, que contempla la repavimentación de ambos sentidos, la creación de áreas verdes y la construcción de un Parque Lineal de Ecatepec.

Azucena Cisneros rehabilita avenida R1 (Cortesía)

Primera etapa de avenida R1 suma casi 25 millones de pesos

La primera fase comprende 2.5 kilómetros terminados, considerando ambos sentidos, con 20 mil 800 metros cuadrados pavimentados.

De acuerdo con el gobierno municipal, en este tramo se invirtieron 24 millones 962 mil pesos en asfalto y se sembraron 12 mil 984 especies vegetales, entre plantas de ornato y árboles frutales.

También se crearon jardines xerófilos, tropicales, polinizadores y de temporal, además de un huerto con árboles de naranja, guayaba y limón.

La alcaldesa Azucena Cisneros destacó que la recuperación de esta vialidad representa una respuesta a una demanda histórica de los habitantes, debido a su importancia para la movilidad de 27 comunidades de Ecatepec.

Azucena Cisneros rehabilita avenida R1 (Cortesía)

Parque Lineal tendrá juegos infantiles y espacios deportivos

Como parte de la rehabilitación de avenida Adolfo López Mateos, el municipio construye un parque sobre el camellón central, con infraestructura para la convivencia familiar y las actividades deportivas.

El proyecto contempla rampas de accesibilidad, juegos infantiles, equipos de calistenia, canchas de futbol y básquetbol, además de un ring de box.

La intervención también incluye la reconexión de 2 mil 500 luminarias y la limpieza de 27.2 hectáreas, así como la incorporación de plantas y árboles para mejorar las condiciones del espacio público.

La alcaldesa Azucena Cisneros señaló que el objetivo es transformar un camellón que permaneció abandonado en un lugar para la convivencia de las familias y la actividad física de los jóvenes.

Azucena Cisneros rehabilita avenida R1 (Cortesía)

Bachetón 24/7 reporta casi 80 mil reparaciones

Durante el mismo encuentro, la alcaldesa Azucena Cisneros presentó los avances del programa Bachetón 24/7, mediante el cual el gobierno municipal reportó la reparación de casi 80 mil baches reparados. La administración indicó que atiende cerca de 500 baches diariamente, aproximadamente uno cada tres minutos.

Además, anunció la adquisición de dos nuevas máquinas bacheadoras: una para trabajar con asfalto frío y otra con asfalto caliente, con el propósito de agilizar las labores de mantenimiento vial.

Azucena Cisneros rehabilita avenida R1 (Cortesía)

¿Cuándo terminarán las obras de avenida R1?

El director de Obras Públicas de Ecatepec, Carlos Ramírez Brassetti, informó que los trabajos se realizan en dos frentes para acelerar la pavimentación.

Uno avanza de avenida Central a Periférico Oriente y el otro en sentido contrario. La previsión municipal es concluir la pavimentación total en diciembre o enero, mientras que el Parque Lineal y las obras complementarias estarían terminados en febrero.

En esta primera etapa también concluyeron 315 metros lineales de ciclovía y un kilómetro con 221 metros de banquetas.

Por otra parte, la alcaldesa Azucena Cisneros informó que se detectaron dos kilómetros de cavernas en el camellón de la R1, cuya rehabilitación se realizará posteriormente en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).