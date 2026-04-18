La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que Rogelio Poblete, director de Aguas de Malinalco, fue localizado con vida tras tres días desaparecido.

Rogelio Poblete Zamora, director del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) de Malinalco, Estado de México no quiso brindar ninguna declaración sobre lo qué pasó.

Rogelio Poblete Zamora fue localizado con vida tras tres días desaparecido

A través de su cuenta de X, la Fiscalía del Edomex dio a conocer que Rogelio Poblete Zamora fue encontrado con vida luego de tres días de haber sido reportado como desaparecido.

Director de Aguas de Malinalco aparece con vida tras tres días desaparecido (@FiscaliaEdomex / X )

Se dio a conocer que Rogelio Poblete Zamora fue localizado luego de que presuntamente fue privado de su libertad por un grupo armado el pasado 15 de abril de 2026.

De acuerdo con reportes oficiales, elementos de la Fiscalía del Edomex acudieron al domicilio del funcionario tras confirmarse su regreso.

La Fiscalía del Edomex señaló que de manera informal Rogelio Poblete Zamora refirió que fue abandonado la mañana de este sábado 18 de abril en una calle del municipio de Malinalco.

Sin embargo, Rogelio Poblete Zamora indicó a las autoridades que por el momento no desea rendir ninguna declaración formal ante el Ministerio Público ni someterse a una certificación médica.

Esto luego de que Rogelio Poblete Zamora argumentó que “no se encuentra en condiciones”.

Autoridades continúan con su investigación para esclarecer la desaparición de Rogelio Poblete Zamora

Luego de que se reportó la desaparición de Rogelio Poblete Zamora se implementó un operativo con instituciones que integran la Mesa de Paz del Estado de México, en coordinación con dependencias federales y estatales.

Sin embargo, las autoridades no brindaron más detalles sobre lo que le habría pasado a Rogelio Poblete Zamora.

Hasta el momento las autoridades no han reportado que haya personas detenidas y se encuentran a la espera de la declaración de Rogelio Poblete Zamora.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.