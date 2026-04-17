A 48 horas del secuestro de Rogelio Poblete Zamora, director del organismo de agua en Malinalco, Estado de México, no hay noticias sobre su paradero.

El funcionario fue interceptado por un comando armado la mañana del 15 de abril de 2026 cuando se dirigía a su oficina.

La Fiscalía del Estado de México inició una investigación de oficio y desplegó operativos en comunidades como San Nicolás y El Palmar de Guadalupe, mientras familiares y colaboradores exigen respuestas.

Autoridades locales restringieron el acceso a instalaciones municipales como medida preventiva.

A 48 horas de la desaparición del director de agua de Malinalco no hay noticias sobre su paradero

A dos días de la desaparición de Rogelio Poblete Zamora, director del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS) de Malinalco, no se tiene información sobre su paradero.

Malinalco: sigue desaparecido director de agua tras casi 48 horas (@Alberto_Rubio / X)

El Ayuntamiento de Malinalco no ha emitido información detallada sobre la desaparición de Rogelio Poblete Zamora.

Tampoco se ha emitido una ficha de búsqueda formal a través de la Comisión de Búsqueda de Personas, pero el operativo de localización se mantiene activo en los alrededores del municipio.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que inició una investigación de oficio para esclarecer lo ocurrido y dar con su paradero.

Como medida preventiva, autoridades del Ayuntamiento de Malinalco restringieron todo acceso a sus instalaciones, así como la atención a la ciudadanía.

Esto es lo que se sabe sobre la desaparición del director de agua de Malinalco

De acuerdo con los primeros reportes, Rogelio Poblete Zamora fue privado de su libertad la mañana del miércoles 15 de abril en este municipio del sur del Estado de México.

Las primeras versiones apuntan que los hechos ocurrieron alrededor de las 9:30 horas, cuando el funcionario se dirigía en su vehículo a su oficina, ubicada en el Barrio de San Juan Norte s/n.

Sin embargo, habría sido interceptado por un comando armado, siendo obligado a abandonar su vehículo para ser trasladado en otro vehículo con rumbo desconocido.

Sus familiares y colaboradores denunciaron la desaparición tras perder total contacto con él.

Tras el reporte, autoridades desplegaron un operativo de seguridad en la región para dar con su localización.

En estas acciones participan personal de la Secretaría de Seguridad de la entidad mexiquense (SSEM), Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEM), así como agentes de seguridad federales.

Las investigaciones preliminares indican que el vehículo utilizado por los captores se desplazó sobre la carretera Toluca-Taxco, con dirección hacia la zona de Chalma, donde se perdió el rastro.

De acuerdo con medios locales, las labores de búsqueda se concentran principalmente en comunidades como San Nicolás y El Palmar de Guadalupe.

Versiones no confirmadas señalan que el funcionario podría haber sido víctima de la delincuencia organizada.