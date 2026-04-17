Rogelio Poblete Zamora, director del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS) de Malinalco, se encuentra desaparecido desde el 15 de abril.

De acuerdo con los primeros reportes, Rogelio Poblete Zamora fue privado de su libertad y aunque se han realizado operativos de búsqueda aún se desconoce su paradero.

¿Quién es Rogelio Poblete, director de OPDAPAS Malinalco?

Rogelio Poblete Zamora es el actual director del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) de Malinalco para el periodo de 2025-2027.

Rogelio Poblete, director de OPDAPAS Malinalco (Tomada de video)

Es primo de Roberto Cabañas Poblete, exalcalde perredista de Malinalco, quien gobernó durante el periodo 2019-2021.

Esta relación de parentesco ha sido criticada por presunto nepotismo durante el tiempo en el que ambos coincidieron en la estructura gubernamental de Malinalco.

¿Cuántos años tiene Rogelio Poblete, director de OPDAPAS Malinalco?

No hay información pública sobre la edad de Rogelio Poblete.

¿Quién es la esposa de Rogelio Poblete, director de OPDAPAS Malinalco?

Se desconoce información sobre la esposa de Rogelio Poblete.

¿Qué signo zodiacal es Rogelio Poblete, director de OPDAPAS Malinalco?

Al desconocerse la fecha de nacimiento de Rogelio Poblete, no hay datos sobre su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Rogelio Poblete, director de OPDAPAS Malinalco?

No hay información pública sobre los hijos de Rogelio Poblete.

¿Qué estudió Rogelio Poblete, director de OPDAPAS Malinalco?

Cuenta con el grado de Licenciado en Administración.

¿En qué ha trabajado Rogelio Poblete, director de OPDAPAS Malinalco?

Actualmente Rogelio Poblete Zamora es el director del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS), dentro del actual gobierno municipal de Marlen Nieto Vázquez.

También integra diversos comités y órganos colegiados como el Comité Municipal de Salud, Comité Municipal Contra las Adicciones y Gestión Operativa como titular de ODAPAS.

Rogelio Poblete es el responsable de la administración de los recursos hídricos, el mantenimiento de la red de drenaje y la supervisión del inventario de bienes muebles e inmuebles del organismo.

Rogelio Poblete, director de OPDAPAS Malinalco (Tomada de video)

Esto es lo que se sabe sobre la desaparición de Rogelio Poblete, director de OPDAPAS Malinalco

Primeras versiones apuntan que el director del organismo de agua de Malinalco, Rogelio Poblete Zamora, fue secuestrado por un grupo armado la mañana del 15 de abril mientras se dirigía a su oficina .

Tras cumplirse 48 horas de su desaparición, las autoridades estatales y federales mantienen un operativo de búsqueda en la zona sur del Estado de México sin obtener resultados positivos hasta el momento.

La Fiscalía General de Justicia ha iniciado una investigación de oficio, mientras circulan versiones extraoficiales que vinculan el crimen con el crimen organizado.

Aunque se localizó la ruta que habían tomado los delincuentes hacia la zona de Chalma, el paradero del funcionario permanece como una incógnita absoluta.

El Ayuntamiento de Malinalco no ha emitido información detallada sobre la desaparición de Rogelio Poblete Zamora.

Tampoco se ha emitido una ficha de búsqueda formal a través de la Comisión de Búsqueda de Personas, pero el operativo de localización se mantiene activo en los alrededores del municipio.