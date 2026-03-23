Tras un operativo impulsado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) logró el hallazgo de siete electricistas que habían sido reportados como desaparecidos durante su traslado de Cárdenas a Matehuala.

Operativo en San Luis Potosí permite ubicar a siete trabajadores

El secretario General, J. Guadalupe Torres Sánchez, explicó que, tras el hallazgo de los trabajadores, se brindó acompañamiento integral a las familias en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) para apoyar con alimentación y hospedaje.

San Luis Potosí refuerza seguridad en Matehuala (cortesía)

Durante el operativo, el General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, Roberto Bernal Benítez, Comandante de la XII Zona Militar en San Luis Potosí, ordenó el despliegue de más de 300 elementos del Ejército para ayudar en la búsqueda de los trabajadores desaparecidos.

Asimismo, el gobernador encabezó una Mesa de Seguridad en Matehuala donde participaron autoridades federales, estatales y municipales, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional.

San Luis Potosí refuerza seguridad en Matehuala (cortesía)

Finalmente, las autoridades señalaron que tras la Mesa de Seguridad se acordó mantener vigilancia permanente para garantizar seguridad y condiciones de paz para las y los habitantes de San Luis Potosí.