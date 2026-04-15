La bancada de Movimiento Ciudadano presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa legislativa que busca erradicar la gordofobia.

El proyecto, encabezado por la diputada Laura Ballesteros, responde a una realidad social apremiante, donde las cifras oficiales revelan que aproximadamente 1 de cada 4 adultos en México ha enfrentado discriminación.

Asimismo, los jóvenes han enfrentado diferencias por motivos de su apariencia física.

Movimiento Ciudadano busca combatir la gordofobia con importante reforma

La diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, presentó una propuesta de reforma constitucional mediante la cual pretende combatir la gordofobia.

El proyecto, que busca reformar el artículo 1° de la Constitución Política de México, busca integrar formalmente los conceptos de peso corporal, imagen externa y corporalidad dentro del catálogo de motivos de discriminación explícitamente prohibidos.

Báscula (Unsplash)

Según los registros de la Encuesta Nacional sobre Discriminación, el aspecto físico constituye uno de los detonantes principales de estos ataques a la dignidad humana.

Con ello, se afecta de manera sistemática a diversos sectores sociales y fomenta prejuicios estructurales que trascienden el simple rechazo interpersonal.

Laura Ballesteros indicó que su propuesta está fundamentada en la urgencia legal de definir a la gordofobia como un sistema de estigmatización profundamente arraigado que no se limita a burlas, sino que se manifiesta en la patologización médica del peso y la exclusión de espacios de convivencia.

Al incorporar estos nuevos términos en el marco constitucional, el proyecto pretende blindar de manera efectiva los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos, protegiéndolos contra cualquier acción que intente menoscabar su integridad debido a su configuración física.