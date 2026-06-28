La capital mexiquense alcanzó mil 716 jornadas del programa “Yo Pongo Guapa Toluca”, una estrategia impulsada por el alcalde Ricardo Moreno para el mejoramiento urbano y la recuperación de espacios públicos con la participación de la ciudadanía.

El programa ha reunido a familias, estudiantes y servidores públicos, quienes realizan labores de limpieza, mantenimiento y rehabilitación en calles, escuelas, parques y áreas comunes de las 38 delegaciones de Toluca.

Yo Pongo Guapa Toluca llega a mil 716 jornadas

Durante las actividades realizadas este fin de semana, vecinos y brigadas llevaron a cabo barrido manual, pintura de guarniciones, rehabilitación de banquetas, poda de áreas verdes, retiro de residuos y mantenimiento de espacios recreativos.

El gobierno municipal destacó que el éxito de “Yo Pongo Guapa Toluca” ha permitido que esta estrategia sea replicada en distintos puntos del país como un modelo de participación ciudadana para la recuperación del espacio público.

Entre las jornadas más recientes, las brigadas intervinieron el preescolar Paulo Freire, en San Cristóbal Huichochitlán, donde realizaron labores de limpieza, jardinería y pintura.

En San Lorenzo Tepaltitlán efectuaron barrido, recolección de residuos y pintura de guarniciones, mientras que en San Mateo Otzacatipan rehabilitaron el Centro Social San Blas mediante trabajos de limpieza y mejoramiento de banquetas.

Asimismo, se desarrollaron faenas en espacios educativos y comunitarios de San Pablo Autopan, San Diego Linares Autopan, Santa María Totoltepec, Sauces, Morelos y Universidad, con acciones como pintura de fachadas, mantenimiento de áreas comunes, recuperación de canchas deportivas, limpieza general, poda de áreas verdes y rehabilitación de bardas perimetrales.