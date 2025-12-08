Detienen a exfuncionaria de Singuilucan, Hidalgo por uso ilícito de atribuciones y facultades

Elementos de la Fiscalía de Hidalgo detuvieron este lunes 8 de diciembre a una exfuncionaria del Singuilucan por el uso ilícito de atribuciones y facultades cuando fue tesorera del municipio.

La orden de aprehensión contra Adriana Ocadiz, extesorera de Singuilucan, fue emitida por un juez de control y ejecutada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción y agentes del Ministerio Público.

Adriana Ocadiz fue tesorera municipal en la gestión de Marcos Miguel, quien se encuentra vinculado a proceso y bajo prisión preventiva por los mismo delitos por los que fue detenida la exfuncionaria.

De acuerdo con la información, durante la administración de Marcos Miguel y Adriana Ocadiz se cometió un fraude al erario por 109 millones 645 mil 325 pesos a través de alrededor de 22 contratos irregulares en:

Trabajos de sanitización

Renta de maquinaria

Hasta el momento, se sabe que la exfuncionaria de Singuilucan, Hidalgo se encuentra a disposición del Ministerio Público y está en la espera de la audiencia ante el juez de control para que se defina su situación legal.