Exrector de la UAEM (Universidad Autónoma del Estado de Morelos), vinculado a La Estafa Maestra por el desvío de millones de pesos, pero, ¿quién es Alejandro Vera? Te decimos lo que sabemos.

Desde 2018 hay órdenes de aprehensión en contra de Alejandro Vera por su vinculación a La Estafa Maestra, por lo que había una recompensa para quien diera información de su paradero.

Y es que en 2017 se dio a conocer la llamada La Estafa Maestra que involucra el desvío de 7 mil millones de pesos de recursos federales a empresas fachadas, mediante universidades, entre ellas la UAEM.

¿Quién es Alejandro Vera? Exrector de la UAEM vinculado a La Estafa Maestra

Jesús Alejandro Vera Jiménez es el ex rector de la UAEM para el periodo 2012 a 2018, misma época en la que se gestó La Estafa Maestra, por la cual fue detenido.

Se acusa que en 2013, Alejandro Vera firmó un convenio a nombre de la UAEM con la Secretaría del Desarrollo Social (Sedesol) para realizar diversos servicios con la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Desde 2021 se encontraba activa la ficha roja de Interpol contra Alejandro Vera, tras solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, ya que se le acusa de desviar hasta 450 millones de pesos.

Aunque inicialmente se le había vinculado al delito de peculado, sin embargo, ante su falta a audiencia de imputación en 2021, se declaró a Alejandro Vera como prófugo de la justicia.

¿Qué edad tiene Alejandro Vera?

Nacido en 1964, Alejandro Vera Jiménez tiene 61 años.

¿Qué signo zodiacal es Alejandro Vera?

La fecha de cumpleaños de Alejandro Vera Jiménez es el 15 de septiembre, por lo que su signo zodiacal es Virgo.

¿Quién es la esposa de Alejandro Vera?

Aunque en 2019 se mencionaba que Alejandro Vera Jiménez estaba casado con María Elena Ávila Guerrero, se desconoce su estado civil actual.

Junto a su esposa, Alejandro Vera fue secuestrado en noviembre 2019, como confirmaron las autoridades de Morelos, quienes también realizaron su liberación.

¿Alejandro Vera tiene hijos?

Por su parte, no se tiene información sobre si Alejandro Vera Jiménez tiene hijos.

¿Qué estudió Alejandro Vera?

Alejandro Vera Jiménez es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

¿En qué ha trabajado Alejandro Vera?

Además de ser rector de la UAEM de 2012 a 2018 tras obtener 72 votos a favor, Alejandro Vera Jiménez fue candidato a la gubernatura de Morelos en las elecciones 2018 con Nueva Alianza, carrera que abandonó.

Por su parte, otros cargos que ejerció Alejandro Vera Jiménez son:

Secretario general de la UAEM de 2007 a 2012

Secretario de extención en la UAEM 2007

Profesor de licenciatura, maestria y especialidad en diferentes materias

Referente a su participación en La Estafa Maestra, Alejandro Vera Jiménez entregó más de 200 millones de pesos dados por Sedesol a la empresa fantasma Evyena Servicios.

Acorde con el Tribunal Administrativo, el domicilio de dicha empresa estaba en un despacho de Nuevo León en donde se ubicaban otras cuatro empresas fantasmas, todas con contratos con la UAEM.

Alejandro Vera fue detenido en Cuautla, Morelos

Este viernes 7 de noviembre se dio a conocer que Alejandro Vera Jiménez, exrector de la UAEM, fue detenido en Cuautla, Morelos, por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Aunque no se brindan detalles en su ficha del Registro Nacional de Detenciones, se sabe que Alejandro Vera sería trasladado a las instalaciones de la FGR en Cuernavaca, Morelos.

De momento, la FGR no ha confirmado el paradero de Alejandro Vera Jiménez, sin embargo se mencionó que también será trasladado al Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya, El Altiplano.