Quien fue el rector de la UAEM (Universidad Autónoma del Estado de Morelos), Alejandro Vera fue detenido, debido a su presunta participación en La Estafa Maestra.

Fue en 2021 cuando Alejandro Vera se convirtió en prófugo de la justicia por desvío de recursos, al menos 450 millones de pesos, durante su gestión como rector de la UAEM.

Esto derivado de que la UAEM fue una de las ocho universidades vinculadas a La Estafa Maestra y triangular recursos federales de la extinta Secretaría de Desarrollo Social a empresas fachada.

Alejandro Vera, ex rector de la UAEM fue detenido por La Estafa Maestra

Se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) realizó la detención del exrector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, hoy viernes 7 de noviembre en Cuautla, Morelos.

Esto fue confirmado mediante su ficha en el Registro Nacional de Detenciones, en donde apunta que Alejandro Vera se encontraba en traslado a instalaciones de la FGR en Cuernavaca.

Mientras que Proceso menciona a fuentes ministeriales que apuntan que el destino de Alejandro Vera sería el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) no. 1 “El Altiplano”.

La ficha del Registro Nacional de Detenciones no menciona el lugar en el que , sin embargo, se habría cumplimentado la orden de aprehensión que data de 2018.