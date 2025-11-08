Alejandro Vera Jiménez, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), señaló que las acusaciones en su contra por el caso de La Estafa Maestra son por persecución política.

Mediante una carta publicada en redes sociales, el ex rector de la UAEM argumentó que la persecución fue iniciada por Graco Ramírez, exgobernador del estado de Morelos.

Acorde con las acusaciones contra Alejandro Vera Jiménez, habría desviado millones de pesos durante su gestión en la UAEM, recursos federales provenientes de la extinta Secretaría del Desarrollo Social.

Alejandro Vera. Orden de aprehensión. (Cuartoscuro)

Exrector de la UAEM aclara que detención por La Estafa Maestra es persecución política

El exrector de la UAEM denunció que desde tiempo es víctima de persecución política por parte de Graco Ramírez Garrido y por más de siete años ha enfrentado acusaciones por:

Delincuencia organizada

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Ejercicio indebido del servicio público

“Dichos procesos se edificaron sobre acusaciones políticas impulsadas desde el poder, y no sobre pruebas objetivas ni procedimientos legítimos”. Alejandro Vera Jiménez, exrector de la UAEM

Alejandro Vera Jiménez, quien se encuentra en libertad gracias a un recurso de amparo, comentó que las acusaciones han tomado muchos años, pero no han procedido porque son infundadas.

“El tiempo, la verdad y las resoluciones judiciales han demostrado que tales acusaciones fueron instrumentos de represión y desgaste, no de justicia”. Alejandro Vera Jiménez, exrector de la UAEM

Este domingo 9 de noviembre, se realizará la audiencia del exrector de la UAEM, quien pide que los procesos se realicen sin impunidad, con autonomía y respetando la Constitución.