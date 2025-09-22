¿Bárbara de Regil hace desplante a sus fans? Revelan las imágenes en la que la actriz huye de sus seguidores durante su visita a Tlalnepantla, Estado de México.

Tunden a Bárbara de Regil -de 38 años de edad- por salir corriendo cuando seguidores se acercaron a ella en lo que aparentemente son las grabaciones de la quinta temporada de Rosario Tijeras.

¿Bárbara de Regil hace desplante a sus fans? Así salió corriendo cuando se acercaron a pedirle una foto

A lo largo de su trayectoria, Bárbara de Regil ha protagonizado diferentes polémicas, pero en esta ocasión ha sido señalada por hacerle un desplante a sus seguidores.

Barbara del Regil Esta grabando Rosario Tijeras en Tlanepantla, los fans se le acercan y sale corriendo. pic.twitter.com/WDNJatLmhv — Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento (@LaPortadaAI1) September 22, 2025

En las redes sociales se viralizó una imagen en la que mostraría a Bárbara de Regil huyendo de sus seguidores durante su estancia en Tlalnepantla.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, Bárbara de Regil terminó corriendo luego de que algunos de sus seguidores se acercaron para pedirle una fotografía.

Un video muestra cómo varios seguidores se acercan a Bárbara de Regil con la intención de tener una fotografía.

Se escucha a Bárbara de Regil decir que debe de seguir con las grabaciones y de un momento a otro sale corriendo.

Las imágenes muestran que los fanáticos no dudaron en salir corriendo detrás de Bárbara de Regil, pero al final la actriz pudo refugiarse con su equipo de trabajo.

Y es que pudo entrar en un espacio que presuntamente habría sido designado para ella, por lo que los fans ya no pudieron seguirla.

‼️El pueblo bueno y sabio de #Tlalnepantla correteando 🏃🏻🏃‍♀️a Bárbara de Regil



La actriz estaba grabando la quinta temporada de "Rosario Tijeras", y así huyó de la raza que solo quería una foto con ella.



¿Pero qué tal en sus redes sociales solicitando likes 👍?#ROSARIOTIJERAS… pic.twitter.com/AYtQRLRqws — PERIÓDICO SupreMo 🔴 (@Diario_Supremo) September 21, 2025

Bárbara de Regil genera debate en redes sociales por salir corriendo de sus fans

Tras la viralización de las imágenes, usuarios no han dudado en criticar a Bárbara de Regil por el desplante que les habría hecho a sus seguidores.

Y es que han señalado que los fanáticos solo buscaban tener una fotografía con ella y los rechazó de manera hostil.

Sin embargo, algunos la han defendido al señalar que Bárbara de Regil explicó que necesitaba seguir atendiendo las grabaciones y no se podría retrasar.

Y al ver que sería imposible que los fans le hicieran caso, prefirió salir corriendo para no retrasar el trabajo de los demás.

Además creen que Bárbara de Regil no tenía la obligación de atender a los fans en ese momento, pues se encontraba trabajando.

Hasta el momento Bárbara de Regil no se ha pronunciado sobre está situación.