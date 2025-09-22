Bárbara de Regil -de 38 años de edad- habla de los difícil que vive tras la partida de su hija, Mar de Regil.

Mar de Regil, de 21 años de edad, se mudó a otro país y Bárbara de Regil compartió su tristeza con sus seguidores.

Bárbara de Regil está triste por la partida de su hija a España

El jueves 18 de septiembre, Bárbara de Regil reveló que estaba triste, ya que su hija se mudó a España.

Bárbara de Regil inició su video mencionando que Mar de Regil es su alma gemela y esta nueva etapa en la vida de su hija la tiene feliz, pero también muy triste.

“Mar se fue a vivir a Madrid. Mar y yo somos como almas gemelas, entonces, yo el domingo le di una palabras de despedida (…) el lunes que me fui a grabar empecé como a llorar” Bárbara de Regil

La actriz mencionó que se despidió de su hija y le dio consejos, pero al mismo tiempo sintió tristeza ya que es la primera vez que se separa de Mar de Regil.

Bárbara de Regil contó que tras la partida de su hija, se la ha pasado llorando .

Mar de Regil acudió a una locación donde estaba trabajando Bárbara de Regil para despedirse, lo cual terminó en llanto.

Antes de viajar a Madrid, Mar de Regil le dejó una carta a su mamá, donde expresaba su amor y que la iba a extrañar mucho.

Mientras Bárbara de Regil leía la carta comenzó a llorar, pues su hija le expresaba todo el cariño que siente por ella.

Bárbara y Mar de Regil (Instagram/@bárbaraderegil)

Por esta razón Mar de Regil se fue a vivir a España

Mar de Regil se mudó a España para seguir con sus estudios y su papá.

La hija de Bárbara de Regil compartió un video donde expresaba su tristeza por dejar a bou familia y casa, pero sabía que esta nueva etapa en su vida era necesaria.

Mar de Regil compartió el último abrazo que le dio a su mamá antes de viajar a España y Bárbara de Regil usaba su vestuario de Rosario Tijeras.

“Me despedí de mi mamá y la dejé en su llamado, y yo ya me voy (…) Me voy de mi casa un tiempo, no sé cuánto tiempo me vaya” Mar de Regil

Otras de las situaciones que tiene a Mar de Regil tan triste tras abandonar México, fue que tuvo que dejar a su perrita Hakuna.

Pero, planea llevarse a su mascota cuando ya esté instalada en Madrid.