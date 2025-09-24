Bárbara de Regil -de 38 años de edad- reveló la verdad sobre su polémica huida en Tlalnepantla: “Vamos aclarando”.

La actriz se encontraba en una locación cuando un grupo de fans la abordó y ella huyó de ellos, lo cual fue duramente criticado.

Bárbara de Regil revela por qué huyó de sus fans en Tlalnepantla

Tras ser tachada de grosera y hasta clasista por correr de sus fans, Bárbara de Regil habló de su huida viral de Tlalnepantla, Estado de México.

Bárbara de Regil inició por decir que se encontraba trabajando cuando se encontró con sus fans, por lo que no podía detenerse ya que podía atrasar a su equipo.

“Eso no lo voy a permitir. Yo claro que no puedo dar fotos cuando estoy grabando, por respeto a mi equipo de trabajo y si yo me detengo a darle fotos a la gente entre escenas” Bárbara de Regil

La actriz asegura que ella d estina sus tiempos libres y de comida para convivir con sus fans .

Asimismo, Bárbara de Regil externó su amor por sus fans y agradeció que se formen afuera de su camerino en las locaciones para pedirle una foto.

Pero, por respeto al trabajo de la producción en la que trabaja, no puede disponer del tiempo de grabaciones para atender a sus fans.

“No he comido por darles fotos. La verdad que no me molesta en lo absoluto, porque yo los amo y agradezco que se hagan esas filas afuera de mi camper” Bárbara de Regil

Bárbara de Regil expresó que está emocionada por el proyecto que se encuentra grabando, la quinta temporada de Rosario Tijeras.

Este es el polémico video de Bárbara de Regil en Tlalnepantla

Bárbara de Regil se encuentra grabando en varias zonas del Estado de México y la CDMX.

Durante esta locaciones, algunos fans se acercan a los sets para fotografiarse con Bárbara de Regil.

En el polémico video de Tlalnepantla, donde se ve a Bárbara de Regil huyendo, se nota a un grupo de fans que buscaban fotografiarse con ella.

Bárbara de Regil le dijo a sus fans: “No puedo” y se echó a correr, por lo que las personas comenzaron a perseguirla.

La actriz logró llegar a su camper y los fans se quedaron con las ganas de sus fotos.

Pero, los seguidores de la actriz le dieron la razón, ya que se encontraba trabajando y esperan con ansias la siguiente temporada de Rosario Tijeras.