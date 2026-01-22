El adolescente Cristopher Gael Morales Montiel, de 13 años de edad, fue encontrado sin vida en un inmueble ubicado en el municipio de Hueypoxtla, Estado de México, luego de permanecer desaparecido durante dos meses.

El menor había sido visto por última vez el 1° de noviembre, cuando salió de su domicilio vestido de pirata para asistir a una fiesta de disfraces con motivo del Día de Muertos.

Familiares denuncian irregularidades en la muerte de Cristopher Gael, menor hallado en cisterna

De acuerdo con los reportes, ese día Cristopher Gael salió de casa en compañía de varios amigos con destino a un evento realizado en un lugar cerrado de la cabecera municipal de Hueypoxtla. Sin embargo, desde ese momento no se tuvo más información sobre su paradero, lo que dio inicio a una intensa búsqueda.

Durante más de dos meses, familiares, vecinos, sociedad civil y autoridades participaron en labores de localización en terrenos baldíos, canales de aguas negras y ríos de la región. En los trabajos colaboraron autoridades municipales de Hueypoxtla, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem) y, de manera coordinada, la alcaldía de Tizayuca, Hidalgo.

Fue durante la tarde del jueves de esta semana cuando comenzó a difundirse el hallazgo de un cuerpo al interior de un inmueble deshabitado, localizado en la calle Francisco I. Madero, en la colonia Huicalco. Horas después, a través de redes sociales, familiares, amigos y activistas confirmaron que se trataba del cuerpo de Cristopher Gael. “Tu mamá te encontró, ahora te lleva a casa”, se leía en las esquelas virtuales compartidas tras la noticia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) había emitido una Alerta Amber el 3 de noviembre, dos días después de la desaparición del menor. No obstante, hasta antes de las 17:00 horas del viernes 2 de enero, la institución no había emitido información oficial sobre las circunstancias de la muerte del adolescente, a más de 24 horas del hallazgo.

El caso se suma a otros registrados entre septiembre y diciembre de 2025, periodo en el que al menos seis personas con boletín de búsqueda fueron localizadas sin vida en municipios como Teoloyucán, Nicolás Romero, Tultepec y Coacalco. En contraste, la FGJEM difundió información amplia sobre la desaparición del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, cuyo caso derivó en la detención de tres personas por desaparición forzada.