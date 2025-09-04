Fue detenido el militar Jairo N, acusado de abuso sexual infantil, contra una niña de 9 años en Cozumel, Quintana Roo; esto es lo que se sabe del caso.

Tal como se dio a conocer, la noche del sábado 30 de agosto, el militar identificado como Jairo N habría abusado sexualmente de una menor dentro de la Guarnición Militar de Cozumel tras secuestrarla.

Pese a que la detención tuvo lugar poco después después de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la población de Cozumel arremetió contra la Fiscalía General del Estado y el alcalde de dicha demarcación, José Luis Chacón Méndez.

Militar acusado de abuso sexual infantil en Cozumel fue detenido

La tarde de este miércoles 3 de septiembre, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, confirmó el seguimiento del abuso sexual infantil por el cual Jairo N fue detenido horas después de los hechos.

La orden de aprehensión en contra de Jairo N es por los delitos no sólo de abuso sexual infantil, también privación ilegal de la libertad y lesiones, como había señalado el 31 de agosto la fiscalía de Quintana Roo.

Mara Lezama también dio a conocer que será el próximo 7 de septiembre que el juez de control de Cozumel resuelva la situación jurídica de Jairo N, en donde se espera sea vinculado a proceso por abuso sexual infantil.

La gobernadora de Quintana Roo también aseguró que no habrá impunidad ni tolerancia frente a ningún acto que atente contra niñas, niños y adolescentes, ya que siempre serán una prioridad para su mandato.

Jairo N detenido por abuso sexual infantil (FGE de Quintana Roo)

Abuso sexual infantil en Cozumel generó indignación de la ciudadanía de Quintana Roo

La noche del 2 de septiembre, habitantes de Cozumel prendieron fuego a las instalaciones de la Guarnición Militar en la demarcación, en protesta al abuso sexual infantil contra la menor de 9 años la noche del sábado.

Acusaron que el comandante de dicha guarnición se negó a entregar de manera inicial al militar Jairo N, bajo la promesa de realizar la investigación por su parte, propuesta que la población de Cozumel rechazó.

Sin embargo, también es por los dichos del alcalde de Cozumel, José Luis Chacón, quien habría revictimizado a la menor de 9 años, como declaró la mamá de la menor, quien ha sido señalada de no prestar atención a la niña.

Acorde con lo que se sabe, la menor de 9 años fue levantada por el militar mientras se encontraba en el puesto de su familia cuando su mamá estaba trabajando en otro lado, contrario a lo que dijo el alcalde de Cozumel.

La mamá de la menor de 9 años también señaló en entrevista con Azucena Uresti que la niña no ha sido dada de alta y que tampoco ha sido bien atendida como presumió el alcalde, ya que no le hicieron examen ginecológico.