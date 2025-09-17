Alicia Villarreal -de 54 años de edad- mantiene en su equipo al agresor de Melanie Carmona pese a la denuncia de abuso.

Recientemente, Cruz Martínez -de 53 años de edad- confirmó que el agresor de Melanie Carmona sigue trabajando para Alicia Villarreal, lo que ha causado indignación.

Agresor de Melenie Carmona sigue trabajando para Alicia Villarreal

En 2021, Melenie Carmona -de 26 años de edad- denunció que fue abusada por un miembro de su familia, el cual continúa trabajando con Alicia Villarreal.

Tras confirmarse que este hombre continúa en el equipo de la cantante y que Melenie Carmona no siguió con la denuncia correspondiente, Arturo Carmona habló del tema.

“Claro que sé todo (sobre el presunto abusador de Melenie Carmona) y obviamente nunca he estado de acuerdo, independientemente de muchas cosas, es algo inaudito para mí” Arturo Carmona

Arturo Carmona -de 49 años de edad- expresó que le parece increíble que el presunto abusador de su hija siga trabajando con Alicia Villarreal.

El actor teme que su hija se ve afectada mentalmente por la cercanía de su presunto agresor y ha manifestado su molestia hacia la cantante.

“Causó muchísima molestia, aún no entiendo el porqué, pero creo que esto en algún momento se debe aclarar, principalmente por la salud de mi hija hablando de problemas emocionales y mentales” Arturo Carmona

Melenie Carmona retomó su vida tras denunciar el presunto abuso y dejó de vivir con su madre en 2024.

“Ella está bien (Melenie Carmona) ha salido adelante, es una mujer muy madura, una mujer de un gran corazón, muy noble, la veo tranquila” Arturo Carmona

Arturo Carmona y Melenie Carmona (Instagram/@arturo.carmona)

Melenie Carmona denunció a su agresor, pero desistió del proceso

El 8 de marzo de 2021, Melenie Carmona denunció en redes sociales que había sido abusada por un miembro de su familia.

Melenie Carmona narró que dejaron a esta persona a cargo de su cuidado y el de sus hermanos en noviembre de 2016.

El sujeto se aprovechó de esta cercanía para entrar a su cuarto y tocarla sin su consentimiento.

Melenie Carmona tenía 16 años de edad cuando ocurrió el presunto abuso y años después decidió denunciar legalmente a este hombre.

Sin embargo, pausó el proceso en 2022.

El delito de abuso sexual sin violencia conlleva a una sentencia de uno a 6 años de prisión, pero se deben tomar en cuenta factores como la edad de la víctima.

En 2023 trascendió que Alicia Villarreal continuaba trabajando con el agresor de su hija y esto fue confirmado en 2025 por su exesposo, Cruz Martínez.

Hasta el momento, Melenie Carmona no ha revelado si continuará con la denuncia o si ha pedido a Alicia Villarreal que despida a su agresor.